الخطوط السعودية تعزز أسطولها بأكبر صفقة في تاريخها بشراء بـ105 طائرات إيرباص

أعلنت الخطوط السعودية عن إبرام صفقة تاريخية لشراء 105 طائرات ضيقة البدن من شركة “إيرباص”، وذلك خلال مؤتمر مستقبل الطيران الذي عقد في الرياض.

ووفقًا لوكالة “بلومبرغ” تشمل هذه الصفقة، التي تعد الأكبر في تاريخ الشركة الممتد لثمانية عقود، 93 طائرة من طراز “إية 321 نيو” (A321neo) و12 طائرة من طراز “إيه 320 نيو” (A320neo).

وعلى الرغم من حجم هذه الصفقة القياسية، إلا أن طموحات الخطوط السعودية كانت تتجاوز هذا العدد، حيث أشار المتحدث الرسمي للشركة، عبد الله الشهراني، إلى أن الشركة كانت تسعى لاقتناء أكثر من 180 طائرة، إلا أن قيود الإنتاج حالت دون ذلك.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات الجديدة في عام 2026، على أن يتم تسليم 88 طائرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز قطاع الطيران والسياحة، حيث تستثمر مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات.

ومن المقرر أن يتم تخصيص نصف الطلبية تقريباً لشركة “أديل للطيران” للرحلات منخفضة التكلفة التابعة للمجموعة.