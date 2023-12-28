فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار مصر

البنك المركزي المصري يعلن استمرار “مجانية” التحويلات الرقمية في 2024

ضمن المستخدم المصري الاستمتاع بخدمات التحويل الرقمي السريعة خلال عام 2024، دون فرض رسوم، حيث كشف البنك المركزي عن استمرار مجانية الخدمات.

فريق التحرير by فريق التحرير
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023.. استقرار بالسوق السوداء
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023.. استقرار بالسوق السوداء

أعلن البنك المركزي المصري، إعفاء كافة التحويلات البنكية اللحظية، من خلال تطبيق “إنستا باي Insta pay”، والإنترنت البنكي، من الرسوم خلال عام 2024.

وكانت تكهنات قد انتشرت في الأونة الأخيرة، حول سعي البنك المركزي لجعل تحويلات “إنستا باي” والإنترنت البنكي اللحظي، التي حققت انتشارا كبيرا خلال 2023، مقابل رسوم في العام التالي، قبل أن ينفي البنك المركزي الأمر ويعلن استمرار مجانية الخدمة.

وتتم التحويلات من خلال “إنستا باي” بالجنيه المصري داخل مصر فقط، ويعمل البنك المركزي على تطبيق الخدمة دوليا، بحيث يستقبل الجمهور داخل مصر تحويلات من دول أخرى خليجية، ولكن بالجنيه المصري فقط.

تطبيق إنستا باي مستمر مجانا

ويسري القرار بداية من 1 يناير 2024 حتى نهاية العام ذاته، ويأتي ذلك تحفيزا للمواطنين على استخدام الخدمات الرقمية في التعاملات المالية، وجعلها أكثر سهولة وسرعة.

ويسعى البنك المركزي لجعل المجتمع المصري أقل اعتمادا على العملات النقدية والورقية، من أجل تعزيز خطة الشمول المالي، والتحول الرقمي الذي ترعاه الدولة.

وأعلنت العديد من المتاجر في مصر، إتمام عمليات البيع بداخلها من خلال تطبيق إنستا باي، حيث يمكن للمستهلك تحويل قيمة المنتج بشكل فوري إلى حساب المتجر، دون الحاجة إلى حمل الأوراق النقدية.

وكانت مصر قد أطلقت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في أبريل 2022، ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية لنظم الدفع برعاية البنك المركزي، من أجل إيجاد بديلا متكاملا للمدفوعات النقدية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...