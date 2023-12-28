البنك المركزي المصري يعلن استمرار “مجانية” التحويلات الرقمية في 2024

أعلن البنك المركزي المصري، إعفاء كافة التحويلات البنكية اللحظية، من خلال تطبيق “إنستا باي Insta pay”، والإنترنت البنكي، من الرسوم خلال عام 2024.

وكانت تكهنات قد انتشرت في الأونة الأخيرة، حول سعي البنك المركزي لجعل تحويلات “إنستا باي” والإنترنت البنكي اللحظي، التي حققت انتشارا كبيرا خلال 2023، مقابل رسوم في العام التالي، قبل أن ينفي البنك المركزي الأمر ويعلن استمرار مجانية الخدمة.

وتتم التحويلات من خلال “إنستا باي” بالجنيه المصري داخل مصر فقط، ويعمل البنك المركزي على تطبيق الخدمة دوليا، بحيث يستقبل الجمهور داخل مصر تحويلات من دول أخرى خليجية، ولكن بالجنيه المصري فقط.

ويسري القرار بداية من 1 يناير 2024 حتى نهاية العام ذاته، ويأتي ذلك تحفيزا للمواطنين على استخدام الخدمات الرقمية في التعاملات المالية، وجعلها أكثر سهولة وسرعة.

ويسعى البنك المركزي لجعل المجتمع المصري أقل اعتمادا على العملات النقدية والورقية، من أجل تعزيز خطة الشمول المالي، والتحول الرقمي الذي ترعاه الدولة.

وأعلنت العديد من المتاجر في مصر، إتمام عمليات البيع بداخلها من خلال تطبيق إنستا باي، حيث يمكن للمستهلك تحويل قيمة المنتج بشكل فوري إلى حساب المتجر، دون الحاجة إلى حمل الأوراق النقدية.

وكانت مصر قد أطلقت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في أبريل 2022، ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية لنظم الدفع برعاية البنك المركزي، من أجل إيجاد بديلا متكاملا للمدفوعات النقدية.