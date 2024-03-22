الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقات مع أبل وميتا وغوغل

كشفت مصادر مطلعة عن أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفتح تحقيقات مع شركات “أبل” و”ميتا” و”غوغل” للاشتباه بانتهاكات لقانون الأسواق الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.

تهدف هذه التحقيقات إلى ضمان التزام هذه الشركات بالقواعد الجديدة التي تهدف إلى تعزيز المنافسة والحد من ممارسات الاحتكار في السوق الرقمية.

قد تواجه الشركات الثلاث غرامات باهظة تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية العالمية في حال ثبوت انتهاكها للقانون.

وتركز التحقيقات بشكل خاص على الرسوم الجديدة التي تفرضها شركتا “أبل” و”ميتا” على خدماتهما، والتي ترى المفوضية الأوروبية أنها قد تعيق المستخدمين من الاستمتاع بمزايا قانون الأسواق الرقمية.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى تسريع هذه التحقيقات وإصدار قرارات في غضون ستة أشهر، لتمكين المستخدمين ومطوري التطبيقات من الاستفادة من القواعد الجديدة في أقرب وقت ممكن.

ويتطلب قانون الأسواق الرقمية من الشركات المذكورة، إضافة إلى “مايكروسوفت” و”أمازون” و”بايت دانس” المالكة لتطبيق “تيك توك”:

السماح للمستخدمين بإزالة أي برنامج أو تطبيق مثبت مسبقًا.

الحصول على موافقة المستخدمين على استخدام بياناتهم عبر خدماتهم المتنوعة.

عدم محاباة خدماتها أو منتجاتها على حساب نظيرتها المنافسة عبر منصاتها.

وتهدف هذه التحقيقات إلى ضمان حصول المستخدمين على خيارات أكثر في السوق الرقمية، وتعزيز المنافسة بين الشركات، وخلق بيئة أكثر عدلاً للمطورين والمستخدمين.