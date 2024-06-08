الإمارات تحدد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى

قررت دولة الإمارات أن تكون عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للعاملين في الحكومة الاتحادية من 9 ذي الحجة، الموافق يوم السبت 15 حزيران / يونيو، ولغاية 12 ذي الحجة لعام 1445هجرية، الموافق يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، على أن يستأنف الدوام في اليوم التالي (الأربعاء) 19 يونيو 2024، كما جاء في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية. وجاء التعميم استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
قررت دولة الإمارات أن تكون عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للعاملين في الحكومة الاتحادية من 9 ذي الحجة، الموافق يوم السبت 15 حزيران / يونيو، ولغاية 12 ذي الحجة لعام 1445هجرية، الموافق يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، على أن يستأنف الدوام في اليوم التالي (الأربعاء) 19 يونيو 2024، كما جاء في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية. وجاء التعميم استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.