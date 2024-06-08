فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات تحدد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى

يستأنف دوام العاملين في الحكومة الاتحادية في الإمارات في 19 يونيو 2024 بعد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك

فريق التحرير by فريق التحرير

قررت دولة الإمارات أن تكون عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للعاملين في الحكومة الاتحادية من 9 ذي الحجة، الموافق يوم السبت 15 حزيران / يونيو، ولغاية 12 ذي الحجة لعام 1445هجرية، الموافق يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، على أن يستأنف الدوام في اليوم التالي (الأربعاء) 19 يونيو 2024، كما جاء في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية. وجاء التعميم استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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