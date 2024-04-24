الإفراج بالخطأ عن ملياردير من أصل عربي محكوم بالسجن في إسبانيا

أصيب مسؤولو القضاء في إسبانيا بالحرج بعد إطلاق سراح كريم بويخريشن وهو ملياردير هولندي من أصل مغربي محكوم بتهمة تجارة المخدرات وذلك بطريق الخطأ بعد نقله من السجن.

وفي يناير/كانون الثاني، أُلقي القبض على كريم بويخريشن، الذي اتهم بأنه زعيم مافيا مخدرات، في ماربيا بعد تحقيق استمر خمس سنوات في قضايا غسيل أموال.

لكن تم إطلاق سراحه عن طريق الخطأ بتنفيذ طلب تسليم هولندي، ولا تزال السلطات الإسبانية واثقة من أنه سيتم العثور على زعيم الكارتل المزعوم.

وفي حديثه للصحفيين يوم الثلاثاء، اعترف وزير العدل فيليكس بولانيوس بأن الهروب كان “خبراً مثيراً للقلق”، لكنه أصر على أن قوات الأمن “ستسلم هذا الشخص إلى العدالة في أقرب وقت ممكن”.

وتشير تسمية “مافيا موكرو” إلى أكبر عصابات تهريب الكوكايين في أوروبا، ويُعتقد أنها قامت بتهريب ما قيمته مليارات اليورو من المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى الاتحاد الأوروبي على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.

ويعتقد أن العصابة كانت تستخدم الموانئ في أمستردام وروتردام لنقل الكوكايين في جميع أنحاء القارة، بينما يقومون بتوجيه عمليات غسيل الأموال عبر أوروبا والمغرب.

كما ربطت وسائل الإعلام في هولندا الكارتلات بالتهديدات الموجهة ضد وريثة العرش الهولندي، الأميرة أماليا. تم الكشف الأسبوع الماضي عن أن تهديدات الاختطاف جاءت من أطراف مرتبطة بالجريمة المنظمة في هولندا وأجبرت ولي العهد على العيش في إسبانيا لمدة عام على الأقل.

واعتقل بويخريشن- المعروف أيضًا باسم تاكسي – في يناير مع خمسة رجال آخرين بعد اتهامه بغسل الأموال من خلال شراء 172 عقارًا في إسبانيا بقيمة تزيد عن 50 مليون يورو (42.9 مليون جنيه إسترليني).

وكان الرجل البالغ من العمر 46 عامًا أحد أكثر المجرمين المطلوبين في أوروبا، وكان الإنتربول يطارده لمدة خمس سنوات على الأقل. ويُعتقد أن شقيقه، سمير، هو الذي أسس إحدى أذرع موكرو مافيا – وهي جماعة هولندية مغربية مقرها في هولندا وبلجيكا – قبل أن يُقتل بالرصاص في عام 2014.

وذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية أن القضاة قبلوا أن هناك احتمالًا بأن يتمكن زعيم الكارتل من الفرار من البلاد، لكنهم قالوا إن الإجراءات “الأقل عبئًا” – بما في ذلك إجباره على تسليم جواز سفره والالتزام بالحضور إلى المحكمة كل 15 يومًا – ستؤدي إلى تفاقم المشكلة. وأضافت الصحيفة أن بويخريشن كان يحضر إلى المحاكم بانتظام حتى الأول من أبريل/نيسان، ثم اختفى بعد ذلك.