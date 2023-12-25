الأهلي يحقق انتصار +90 ويبلغ نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات

حقق النادي الأهلي انتصارا ثمينا ومعتادا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

الأهلي يمر بحالة إرهاق شديد، حيث جاء مباشرة من بطولة كأس العالم في السعودية، إلى الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يضم 4 أندية، لكنه نجح في تسجيل الهدف في توقيته المعتاد بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة +90.

المباراة لم تشهد فرصا خطيرة لنادي سيراميكا كليوباترا الذي فضل التراجع للدفاع من أجل الحفاظ على شباكه نظيفة لمدة 90 دقيقة ثم الاتجاه إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل.

على الجهة الأخرى حاول النادي الأهلي كثيرا، وأهدر كعادته الكثير من الفرص، وهي الآفة التي تحدث عنها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أكثر من مرة قبل ذلك.

هدف المباراة الوحيد، جاء في الدقيقة 90+4 بعد انطلاقة رائعة من إمام عاشور على الجهة اليسرى ليتوغل بمجهود فردي رائع ويدخل إلى عمق منطقة الجزاء ويلعب كرة بوجه القدم ارتطمت بالقائم ثم في الدفاع وعانقت الشباك.

فريق سيراميكا كليوباترا حاول لمدة دقيقتين بعد استقبال الهدف في إدراك التعادل، لكن دفاع الأهلي كان بالمرصاد، لينجح في تأمين الفوز الكبير، وسط حضور جماهيري كبير في أبوظبي.

الأهلي تأهل للمباراة النهائية لكأس السوبر المصري، ليواجه فريق مودرن فيوتشر، يوم الخميس المقبل، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ويلعب سيراميكا مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية مع بيراميدز يوم الخميس، قبل 4 ساعات من المباراة النهائية للبطولة على ملعب محمد بن زايد.

سجلها في مرمى فريقه!



بعد مجهود فردي رائع من النجم إمام عاشور.. جاستيس يضع الكرة في شباكه بالخطأ#الأهلي_سيراميكا_كليوباترا#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/ObHNV0bfzs — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2023