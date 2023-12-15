الأمير هاري يفوز بدعوى قرصنة هاتفه

ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الأمير هاري الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث عاهل المملكة المتحدة، فاز بدعوى كان تقدم بها ضد ناشر صحيفة ديلي ميرور بتهمة قرصنة هاتفه وأنه حصل على أكثر من 140 ألف جنيه إسترليني (180 ألف دولار).

وكان الأمير هاري قام برفع عدة دعاوى قضائية ضد صحف ووسائل إعلامية بريطانية بتهم تتعلق باختراق الخصوصية.

وقالت الوكالة إن القاضي تيموثي فانكورت من المحكمة العليا اعتبر أن اختراق الهواتف كان “منتشرًا ومعتادًا” في صحف مجموعة ميرور على مدار سنوات عدة وأن المحققين الخاصين “كانوا جزءًا لا يتجزأ من النظام” الذي كانت تتعاون معه لجمع المعلومات بشكل غير قانوني. ونقلت عنه قوله إن المسؤولين التنفيذيين في الصحف كانوا على علم بهذه الممارسة وقاموا بالتستر عليها.

ووجد فانكورت أن 15 من أصل 33 مقالاً صحفيًا قيد النظر في المحاكمة تم تجميعها بمساعدة وسائل غير قانونية.

وطالب الأمير هاري بالحصول على 440 ألف جنيه إسترليني (560 ألف دولار) كجزء من حملته ضد وسائل الإعلام البريطانية، حيث تغلب على نفور عائلته الطويل الأمد من التقاضي من خلال أن يصبح أول عضو عالي الشأن في العائلة المالكة يدلي بشهادته في المحكمة منذ أكثر من قرن.

وأدى ظهور هاري على منصة الشهود على مدار يومين في حزيران/يونيو، إلى خلق مشهد مثير عندما أطلق مزاعم بأن صحف مجموعة ميرور وظفت صحفيين للتنصت على رسائل البريد الصوتي واستعانت بمحققين خاصين لاستخدام الخداع وسبل غير قانونية للتلصص عليه وعلى أفراد الأسرة الآخرين.

وأكد هاري أمام المحكمة العليا: “أعتقد أن اختراق الهواتف كان على نطاق واسع عبر 3 صحف على الأقل في ذلك الوقت.. وهذا لا شك فيه”.