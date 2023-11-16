فريق التحرير by فريق التحرير

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(فيديو) الأمطار تغسل بيت الله الحرام في مكة

هطلت الأمطار على مكة المكرمة لتغسل بيت الله الحرام في مشهد رائع استقبله زوار البيت بحفاوة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الكعبة المشرفة

شهدت مدينة مكة المكرمة هطول أمطار اليوم، الأربعاء، مصحوبة بزخات من البرد ورياح متوسطة.

ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة عبر منصة “إكس” مقطع فيديو أثناء هطول الأمطار على زوار بيت الله الحرام.

وفي ذات السياق، قال المركز الوطني للأرصاد  في السعودية في تقريره الأربعاء، إن هطول الأمطار الرعدية والمتوسطة مستمر على منطقة مكة المكرمة ومناطق أخرى بالمملكة.

 وأكد التقرير أن الأمطار تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأضاف التقريرأن الأمطار تمتد إلى المنطقة الشرقية والرياض، والرياح نشطة مصحوبة بزخات من البرد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

حركة الرياح في  السعودية اليوم

 منطقة البحر الأحمر بسرعة 15-45 كم/ساعة

 الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة

على الجزء الأوسط، بسرعة 10-34 كم/ساعة

مضيق باب المندب بسرعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه

على الجزء الجنوبي بسرعة 60 كم/ساعة

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فريق التحرير

فريق التحرير

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