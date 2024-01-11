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صندوق النقد الدولي يقرض الأردن 1.2 مليار دولار

ذكر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي أنه توصل مع الحكومة الأردنية إلى اتفاق برنامج تسهيل الصندوق الممدد الجديد بقرض قيمته 1.2 مليار دولار خلال أربع سنوات قادمة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الأردن

أعلن صندوق النقد الدولي سيقدم قرضاً جديداً مدته 4 سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن.

وقال الصندوق في بيان له إن البرنامج الجديد يأتي ليحل مكان برنامج سابق ينتهي أجله في آذار/مارس 2024.

وأوضح البيان أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية تبلغ نحو 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.

وكشف صندوق النقد أن البرنامج الجديد سيبني على “أداء الأردن القوي في إطار البرنامج السابق” لدعم جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الكلي وتعزيز بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية، مشيراً إلى أن الأموال ستسمح للأردن بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين القدرة على الاستمرارية المالية لقطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف.

وقال كينجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي “نجح الأردن في التغلب على سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل المهارة في صنع السياسات والدعم الدولي الكبير”.

وأضاف “في هذا الصدد، إن تعزيز المنافسة ومواصلة الحد من البيروقراطية والمضي قدماً في إصلاحات سوق العمل لزيادة المرونة وخفض البطالة بين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في العمل أمور بالغة الأهمية”.

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فريق التحرير

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