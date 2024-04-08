فريق التحرير by فريق التحرير

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الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر فلكيا

رؤية الهلال ستكون متعذرة من خلال الحسابات العلمية القطعية لذلك فأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر فلكيا

فريق التحرير by فريق التحرير
عيد الفطر

أشار مركز الفلك الدولي أن الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد باعتماد رؤية الهلال، ولفت المركز إلى أن رؤية هلال شهر شوال يوم الإثنين ستكون متعذرة في جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس. رؤية الهلال يوم الثلاثاء ممكنة بالعين المجردة من العديد من مناطق العالم الإسلامي.

ويشير المركز أنه يمكن الاطلاع على نتائج رؤية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء بشكل مباشر من خلال موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة من الرابط ، هنا.

كما يضيف المركز أن :”العديد من الفقهاء والفلكيين يرون أنه لا داعي لتحري الهلال بعد غروب شمس يوم الإثنين، لأن القمر غير موجود في السماء وقتئذ، وعليه فإن رؤية الهلال مستحيلة في ذلك اليوم استحالة قاطعة من تلك المناطق، وهذا معروف مسبقا من خلال الحسابات العلمية القطعية، وقد كانت إحدى توصيات المؤتمر الفلكي الثاني والذي حضره فقهاء ومتخذو قرار من العديد من الدول الإسلامية ما نصه: “إذا قرر علم الفلك أن الاقتران لا يحدث قبل غروب الشمس أو أن القمر يغرب قبل الشمس في اليوم التاسع والعشرين من الشهر فلا يدعا لتحري الهلال.”

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فريق التحرير

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