استمرار محاولات إنقاذ العمال الهنود المحاصرين في النفق

يكافح مسؤولي الإنقاذ في الهند، من أجل تحرير 41 من عمال الإنشاءات المحاصرين في نفق Silkyara المنهار بولاية أوتاراخاند شمال الهند، منذ 10 أيام.



وتقوم حفارات بإزالة أطنان من التربة والركام من النفق الذي كان قيد الإنشاء في ولاية أوتاراخاند منذ الأحد قبل الماضي، عندما انهار جزء منه.

طرق الإنقاذ عموديا أم من الجانب الآخر

وانهار النفق Silkyara في منطقة جبلية بولاية أوتاراخاند، شكلت تحديات لآلات الحفر، والمعدات التي تعطلت، عندما حاول رجال الإنقاذ الحفر عموديا فوق العمال المحاصرين، كما تسببت في سقوط المزيد من الحطام حولهم.



وفي محاولة جديدة، يسعى رجال الإنقاذ إلى إخراج العمال المحاصرين من الجانب الآخر من النفق.



والنفق قيد الإنشاء، ويبلغ طوله 4.5 كيلومترات، وانهار جزء منه على بعد 200 متر من المدخل، ما أدى لحصار العمال الـ 41.



ويتم إرسال وجبات الطعام للعمال المحاصرين عبر أنابيب فولاذية ركبها رجال الإغاثة من الكوارث بالهند، والذي يصل عددهم إلى 200 في موقع الكارثة.



ولأول مرة تم إرسال وجبات ساخنة للعمال المحاصرين، في مكان مساحته حوالي 400 متر مربع بالنفق، الثلاثاء عبر أنبوب فولاذي قطره 6 بوصات تم دفعه للوصول لهم عبر الأنقاض في وقت متأخر من يوم الاثنين، حسب تصريحات ديبا جور، المتحدثة باسم الحكومة الهندية.



وقبلها كان العمال المحاصرون يعيشون على الطعام الجاف، الذي كان يتم إرساله عبر أنبوب أضيق، كما يتم تزويدهم بالأكسجين من خلال أنبوب منفصل.

VIDEO | First visuals of workers stuck inside the collapsed Silkyara tunnel in #Uttarkashi, Uttarakhand.



Rescuers on Monday pushed a six-inch-wide pipeline through the rubble of the collapsed tunnel allowing supply of larger quantities of food and live visuals of the 41 workers… pic.twitter.com/mAFYO1oZwv — Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2023

ونشر المسؤولون، الثلاثاء، مقطعا مسجلا مصورا، يظهر فيه العمال المحاصرين، وهم ينظرون إلى عدسة كاميرا أرسلها المنقذون عبر أنبوب رفيع، وكانوا يتحركون داخل النفق المسدود، وهم يرتدون قبعات البناء، أثناء التواصل مع رجال الإنقاذ على الأرض معهم عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي.



وتلقى عائلات العمال المحاصرين، الثلاثاء، دفعة معنوية كبيرة، بعد رؤيتهم علي قيد الحياة لأول مرة.