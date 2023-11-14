توقعات باستئناف صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال شهرين

توقعت شركة “إيني” الإيطالية، الثلاثاء، المشغلة لحقل “ظهر” البحري، أن تستأنف مصر، صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الشهرين المقبلين، مع انخفاض الطلب المحلي في فصل الشتاء، وتلقي مصر المزيد من الغاز الإسرائيلي الذي تقوم بإسالته.

ويعد حقل “ظهر” البحري، هو أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط.

استئناف صادرات مصر من الغاز المسال

وقال كريستيان سينوريتو مدير محفظة الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال العالمية لدى شركة “إيني”، للصحفيين على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة في لندن، إن استهلاك الغاز الطبيعي في مصر يتراجع، ويتوقع استئناف صادرات مصر من الغاز المسال، بحلول ديسمبر أو ربما يناير المقبلان.

زيادة الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي

وتواجه أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، طلبا محليا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، بعد أن عانوا من إجراءات قطع التيار الكهربائي التي بدأت في الصيف، وامتدت حتى أكتوبر الماضي، إذ أدت موجات الحر إلى زيادة الطلب على أجهزة التبريد والتكييف.

وعادة ما يكون الطلب في مصر، أقل في الشتاء عندما تتمتع البلاد في أغلب الأحوال بطقس معتدل.

استئناف صادرات مصر غير مرتبط بإسرائيل

وقال كريستيان سينوريتو مدير محفظة الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال العالمية لدى شركة “إيني”، للصحفيين على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة في لندن، إن استهلاك الغاز الطبيعي في مصر يتراجع، ويتوقع استئناف صادرات مصر من الغاز المسال، بحلول ديسمبر أو ربما يناير المقبلان.

أوروبا تستحوذ على 80 % من صادرات مصر من الغاز

والعام الماضي، شحنت مصر 80 % من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، إلى أوروبا، إذ سعت القارة إلى إيجاد بديل للغاز الذي تحصل عليه عبر خطوط الأنابيب الروسية بعد غزو روسيا أوكرانيا.

ولكن كانت صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا العام أقل، إذ أدى ارتفاع الطلب المحلي خلال الصيف إلى انخفاض شديد في صادرات الغاز الطبيعي المسال، أو انعدامها في الفترة من مايو الماضي، إلى سبتمبر الماضي.

تضرر الصادرات بسبب إغلاق حقل تمار

و تضررت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي، بسبب انخفاض واردات الغاز من إسرائيل، بسبب حربها على قطاع غزة، ما دفع تل أبيب إلى مطالبة شركة “شيفرون” الأمريكية، بإغلاق حقل غاز تمار، وتعليق الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط “إي. إم . جي ” البحري.

استئناف توريد الغاز من حقل تمار

وقالت شيفرون، الاثنين، إنها استأنفت توريد الغاز الطبيعي من حقل تمار البحري بعد شهر من توقف العمليات.

وقالت مصادر بالقطاع لرويترز، إنه من المتوقع أن يصل الحقل إلى طاقته الكاملة خلال أيام قليلة، حيث يصدر نحو 20 % من الغاز المستخرج من الحقل عادة إلى مصر والأردن.