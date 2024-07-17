ارتفاع صادرات السعودية النفطية في مايو

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، اليوم الأربعاء، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت بمقدار 152 ألف برميل يومياً إلى 6.12 مليون برميل يوميا في مايو أيار من 5.968 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وقد تراجع إنتاج المملكة العربية السعودية النفطي من 9.03 مليون برميل يومياً في شهر أيار / مايو إلى 8.85 مليون برميل يومياً في شهر حزيران / يونيو، وفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية الشهري.