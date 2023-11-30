ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية خلال نوفمبر

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية (SCA) اليوم، الخميس، أنها حققت زيادة كبيرة بنسبة 20.3 بالمئة، حيث بلغت إيرادات القناة 854.7 مليون دولار في نوفمبر 2023، مقارنة بـ 710.3 مليون دولار في نوفمبر 2022، مما يدل على فارق يبلغ 144.4 مليون دولار.

وبحسب بيان نشرته وسائل الإعلام المصرية صادر عن رئيس الهيئة أسامة ربيع، فإن إحصاءات الملاحة للقناة في نوفمبر قد سجلت أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة من حيث عدد السفن، والحمولة الصافية، والإيرادات المحققة، مما يجعلها الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر نوفمبر المتتالية في تاريخ القناة.

وأوضح ربيع أن حركة الملاحة في القناة خلال نوفمبر 2023 شهدت عبور 2264 سفينة في الاتجاهين، مقارنة بـ 2171 سفينة في نوفمبر 2022، بفارق 93 سفينة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.3 بالمئة.

وبلغ إجمالي الحمولة الصافية 135.5 مليون طن، مقارنة بـ 125.2 مليون طن في نوفمبر 2022، بفارق 10.3 مليون طن، مما يعكس زيادة بنسبة 8.2 بالمئة.

وأضاف أن سياسات التسعير والتسويق المرنة التي اعتمدتها الهيئة نجحت أيضًا في جذب سفن تعبر لأول مرة، حيث بلغ عددها 387 سفينة بإجمالي إيرادات بلغ 71.8 مليون دولار خلال نوفمبر.

وسلط ربيع الضوء على الأهمية الحيوية لمشروع التطوير في القطاع الجنوبي للقناة، حيث كان له تأثير إيجابي بنسبة 28 بالمئة على زيادة معدلات السلامة الملاحية في هذا القطاع المهم.

وأشار ربيع أيضًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي ومشروع التوسعة، حيث تم توسيع القناة بمقدار 40 مترًا إلى الشرق، من الكيلومتر 132 إلى الكيلومتر 162.

وأوضح ربيع أن نسبة الإنجاز في الجزء الثاني من المشروع في موقع مشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132 بلغت 76 بالمئة، بإجمالي كمية تجريف بلغت 41.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبع.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس المصرية زيادة في رسوم العبور بنسبة 5 إلى 15 بالمئة اعتبارًا من 15 يناير 2024.

وخلال السنة المالية 2022/2023، ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 25.2 بالمئة على أساس سنوي لتسجل 8.8 مليار دولار بسبب زيادة بنسبة 17.6 بالمئة في عدد السفن التي تمر عبر القناة في نفس العام، حيث وصلت إلى حوالي 26 ألف سفينة.