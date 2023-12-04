كبار منتجي النفط والغاز: الاستثمارات الجديدة ضرورية لتغطية الطلب

أكد ممثلين لكبار منتجي قطاع النفط، والغاز، في حلقات نقاشية، بقمة مؤتمر المناخ “كوب 28” التابعة للأمم المتحدة في دبي، أن هناك حاجة للاستثمارات الجديدة في القطاع، لأن الإمدادات الجديدة للطاقة المتجددة لا تستطيع تغطية الطلب المتنامي على الطاقة.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية،‭ ‬في حلقة نقاشية بقمة “كوب 28″، إن كل الإمدادات الجديدة للطاقة المتجددة لسوق الطاقة العالمي، لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد للطاقة عالميا.

وأضاف الناصر، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة نفط بالعالم، أن هناك حاجة للاستثمارات الجديدة لقطاع النفط، والغاز، لتغطية الطلب الإضافي على الطاقة عالميا.

ومن جانبه قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة “أوبك”، خلال حلقة نقاشية بقمة مؤتمر الأمم المتحدة في دبي، إن القول بأن النفط يجب أن يبقى تحت الأرض لن يؤدي إلى دعم التحول في مجال الطاقة إلى الطاقة النظيفة، بل إلى الفوضى في سوق الطاقة.وأشار الغيص، إلى أنه لا يشعر بأن تشويه سمعة قطاع النفط والغاز نهج بناء.

وقبل قمة مؤتمر المناخ “كوب 28” في دبي، أصدرت وكالة الطاقة الدولية، تقريرا وصفت فكرة التقاط الكربون على نطاق واسع بأنها “وهم”، وأضافت، أن صناعة الوقود الأحفوري يجب أن تختار بين تعميق أزمة المناخ، أو التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأثار هذا التقرير رد فعل غاضب من منظمة “أوبك” التي اتهمت وكالة الطاقة الدولية بتشويه صورة منتجي النفط، وقالت في بيان إن هذا يمثل إطارا ضيقا للغاية للتحديات التي نواجهها، وربما يؤدي إلى حدوث أزمات سريعة من قضايا مثل أمن الطاقة، وتوفيرها، وأسعارها.

ومن جانبها قالت وكالة علوم المناخ التابعة للأمم المتحدة، إن الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى نحو 1.5 درجة مئوية في عام 2050 يتطلب خفضا ضخما في استخدام الوقود الأحفوري، والتخلص من استخدام الفحم.