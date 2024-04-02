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إنريكي ينفي شائعات إهانة مبابي

أكد إنريكي على رضاه التام عن أداء جميع اللاعبين، بما في ذلك مبابي، ووصف سلوكه بالمثالي.

فريق التحرير by فريق التحرير
إنريكي ينفي شائعات إهانة مبابي

نفى مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، بشكل قاطع صحة الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول إهانته لنجم الفريق كيليان مبابي خلال مباراة مارسيليا في الدوري الفرنسي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده قبل مباراة نصف نهائي كأس فرنسا أمام رين يوم الأربعاء، صرح إنريكي: “من الغريب حقًا أن يتم اختلاق قصة من العدم. لقد قام شخص ما باختراع قصة مفادها أنني وجهت إهانة لكيليان. بعد المباريات، أشعر بالتعب بطبيعة الحال، وطاقتي تكون منخفضة، لكنني أحافظ على هدوئي وأتعامل مع الأمر بمسؤولية، وأقوم بعملي بأفضل طريقة ممكنة.”

وأكد إنريكي على رضاه التام عن أداء جميع اللاعبين، بما في ذلك كيليان، قائلاً: “أنا سعيد جدًا بجميع اللاعبين، بما فيهم كيليان، فهو يتصرف دائماً بطريقة إيجابية ومثالية.”

كما أعرب المدرب الإسباني عن رغبته في أن تكون هناك نهاية رائعة لمسيرة قائد منتخب فرنسا مع النادي الذي أعلن الرحيل عن صفوفه بنهاية الموسم، وقال: “نتمنى جميعًا أن تنتهي الأمور بشكل جيد بالنسبة لباريس سان جيرمان وبشكل رائع بالنسبة لكيليان أيضًا. نحن جميعاً في القارب نفسه، نبحث عن ميناء النجاح”.

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