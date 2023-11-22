هل يهدد إنتر ميامي رقصة ميسي ورونالدو الأخيرة في كأس الرياض؟

حذف نادي “إنتر ميامي” الأمريكي، بيان نفي مشاركته في كأس موسم الرياض مع النصر، والهلال السعوديين، بعد قيامه بنشره علي موقعه الرسمي، في خطوة جديدة تزيد احتمالات مشاركته في البطولة الودية.
فصول “الرقصة الأخيرة”
بدأت القصة مع إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الثلاثاء، مشاركة “إنتر ميامي” في بطولة ودية ثلاثية على لقب كأس موسم الرياض، مع ناديي الهلال، والنصر بقيادة أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024.
وأضاف آل الشيخ، أن البطولة الودية، تحمل شعار “الرقصة الأخيرة”، في إشارة إلى احتمالية كونها المواجهة الأخيرة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
نفي المشاركة
نادي “إنتر ميامي” الأمريكي، أصدر بيانا صادما، مساء الثلاثاء، نفى فيه وجود أي اتفاق بشأن خوض البطولة الودية على لقب كأس موسم الرياض، مؤكدا أنه لم يستقر حتى الآن، على روزنامة استعداد الفريق الأول، للموسم الرياضي الجديد.
وبعد ذلك بساعات قليلة، حذف النادي الأمريكي البيان الذي نشره على موقعه الرسمي، مع انتشار الأخبار التي تؤكد إقامة اللقاء في وسائل إعلام عالمية.
توقعات بمشاركة ميسي
ومن جانبه أكد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، مساء الأربعاء، على مشاركة نادي “إنتر ميامي” الأمريكي، في البطولة الودية كأس موسم الرياض، بشكل طبيعي، رغم النفي الصادر أمس الثلاثاء.
وتحت عنوان “خبر مؤكد”، كتب الجماز عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”(تويتر سابقا)، إن مباراة نادي النصر السعودي، ونادي “إنتر ميامي”، ستقام في موعدها المحدد.