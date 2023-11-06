إطلاق جريدة صنداي الجديدة في دبي

أطلقت أول أمس أولى أعداد صنداي وهي جريدة أسبوعية جديدة في دبي مع توزيع أول نسخة في 5 نوفمبر عند السادسة صباحا. وتتوفر 80 ألف نسخة مجانية في مختلف أنحاء إمارة دبي.

وأطلقت أريبيان بزنس صنداي، الجريدة الجديدة لتقدم تغطية صحفية محلية لأخبار المجتمع ومقالات متنوعة والكثير غيرها، لتساهم في إثراء المشهد الإعلامي في دبي وتتوفر كل يوم أحد من السادسة صباحا من خلال شبكة توزيع واسعة تشمل 65 مركز تسوق و60 فندقا رئيسيا و50 مجمع سكني وأكثر من 300 مطعم ومقهى.

ويضمن هذا الانتشار الواسع وصول نسخة جريدة صنداي بسهولة للقراء في جميع أنحاء الإمارة.

وقال ماثيو أملوت، رئيس تحرير أريبيان بزنس: “ستقدم جريدة صنداي صحافة محلية عالية الجودة، ومقالات متنوعة ، وتحديثات مجتمعية للتواصل مع القراء في دبي كل يوم أحد”.

وستضم الصحيفة أقساما تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الأحداث ، واستكشاف مشهد الطعام النابض بالحياة في دبي، وتقديم نصائح حول اللياقة البدنية والصحة والعافية، والكشف عن وجهات محلية جديرة بالزيارة، والاحتفال بالثقافة والفنون، مع تزكية لأفضل خيارات الترفيه الإقليمية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للقراء التطلع إلى صفحات الترفيه والألعاب والألغاز والاختبارات، مما يضيف عنصرًا تفاعليًا إلى تجربة القراءة يوم الأحد.

ويشير ماثيو بالقول:”يهدف تركيزنا على الجريدة المطبوعة إلى جعل جريدة صنداي جزءًا من روتين يوم الأحد المريح للأشخاص، بعيدًا عن الأجهزة. جريدة صنداي تستعد للاستحواذ على مكانة الجريدة المفضلة لسكان دبي للقراءة الهادئة في عطلة نهاية الأسبوع الهانئة.” ويختم أملوت بالقول:” عادت الجريدة المطبوعة بقوة لتركز على المجتمع كأولوية مع وصولها لشرائح واسعة لتمثل صوتا محليا مؤثرا “.

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