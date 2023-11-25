إضراب عالمي لعمال أمازون في “الجمعة السوداء”

شارك عمال أمازون في إضرابات بجميع أنحاء العالم، للمطالبة بأجور أفضل وظروف عمل أكثر أمانًا في يوم “الجمعة السوداء” الموافق 24 نوفمبر.

وقالت مؤسسة يوني غلوبال يونيون إن أمازون ستواجه إضرابات واحتجاجات في أكثر من 30 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، كجزء من حملة بعنوان “اجعل أمازون تدفع”.

في إنجلترا، خرج أكثر من 1000 عامل في إضراب بمركز أمازون في كوفنتري، إنجلترا، والذي يعمل فيه 2300 شخصا ويزود مستودعات أخرى، كما قال ستيوارت ريتشاردز، المتحدث باسم نقابة GMB الإنجليزية المختصة بشؤون العمالة.

وفي ألمانيا، بدأ الإجراء الصناعي الذي دعا إليه اتحاد Verdi في ليلة الجمعة، مما أثر على خمسة من مواقع أمازون اللوجستية العشرين في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقالت أمازون إن الإضرابات في المملكة المتحدة وألمانيا لن يكون لها أي تأثير على العملاء.

وانضم عمال أمازون في بياشينزا، بالقرب من ميلانو، إلى الإضراب، بمعدل مشاركة “عالٍ جدًا”، كما قال روبرتو برامبيلا من نقابة Filcams Cgil الإيطالية.

وقالت كريستي هوفمان، الأمينة العامة لنقابة يوني غلوبال يونيون: “نحن جميعًا متحدون في الكفاح من أجل أجور أعلى، ووضع حد للرواتب غير المعقولة”.

وأضافت هوفمان: “هذا ما يضرب به عمال كوفنتري ومن أجل ذلك يقف العمال في جميع أنحاء العالم لجعل أمازون تدفع”.

أجر عادل

وفي بريطانيا، قالت نقابة GMB إن أمازون رفضت التحدث إلى العمال، وبحسب صحيفة لي موند، مارس أعضاء GMB الضغط على الشركة مما أدى إلى عرض أمازون زيادات في الأجور على نطاق واسع، لكن ما تقدمه لا يزال بعيدًا جدًا عما يريده العمال.

ويريد العمال في انجلترا زيادة رواتبهم من 12 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة حاليًا إلى 15 جنيهًا إسترلينيًا.

وقال متحدث باسم أمازون في المملكة المتحدة إن الشركة تراجع رواتبها بانتظام “لضمان تقديم أجور وتأمينات تنافسية”.

وقال المتحدث، إن الأجر الأساسي في المملكة المتحدة سيرتفع إلى ما بين 12.30 و 13 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة اعتمادًا على الموقع، من أبريل – زيادة بنسبة 20٪ على مدار عامين و 50٪ منذ عام 2018.

وفي ألمانيا، قالت أمازون إن العمال لديهم بالفعل “أجر عادل وفوائد إضافية جيدة”.

وقالت الشركة إن الأجور الأساسية تبلغ 14 يورو وما فوق في الساعة، وهي أعلى من الحد الأدنى للأجور في ألمانيا البالغ 12 يورو، لكن Verdi تضغط على الشركة للاعتراف بالاتفاقيات الجماعية الإقليمية لقطاع البيع بالتجزئة والطلبات المرسلة بالبريد.

وفي إيطاليا، اشتكت النقابة من زيادات الأجور “غير المقبولة” بالإضافة إلى فشل أمازون في زيادة مبلغ قسائم الطعام ونقص الاهتمام بالقضايا الصحية، من بين أسباب أخرى.