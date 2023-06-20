فيما ذكرت وكالة حرس السواحل الأمريكية منذ ساعة، صباح اليوم الخميس عن إجراء تحليل لأصوات تم تسجيلها من موقع الغواصة السياحية، أعلنت عائلة داوود في بيان عن محنة أحد أبرز أفرادها وابنه وقال البيان: “انطلق ابننا شاهزادة داود ونجله سليمان في رحلة لزيارة بقايا تيتانيك في المحيط الأطلسي. “حتى الآن ، انقطع الاتصال بمركبتهم تحت الماء وهناك معلومات محدودة متاحة.” شاهزادا داود ، من إحدى أغنى العائلات الباكستانية ، هو أحد أمناء معهد سيتي ، وهي منظمة بحثية في كاليفورنيا ، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وتفيد المعلومات أنه يعيش في المملكة المتحدة مع زوجته كريستين وطفليه سليمان وألينا ، وهو نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة داوود هرقل ، وهي جزء من مجموعة داوود ، وهي مجموعة من الشركات المختلفة المملوكة للعائلة. وقال والديه في بيانهما: “نحن ممتنون جدًا للقلق الذي أبداه زملاؤنا وأصدقائنا ونود أن نطلب من الجميع الدعاء من أجل سلامتهم”.

وعلقت الغواصة السياحية الصغيرة على عمق يقارب 3800 مترا تحت الماء. وتشير تقارير صحفية أن تقديرات فرق الإنقاذ تلفت إلى قرب نفاذ الأوكسجين من الغواصة الصغيرة وأن هناك ما يكفي لصباح اليوم الخميس فقط (أي الثالثة بعد الظهر بتوقيت دبي)..

واصبحت الساعات القليلة القادمة عصيبة جدا على العالقين في المركبة مع اقتراب نفاذ الاوكسجين في الغواصة السياحية الصغيرة فيما تتواصل عمليات بحث محموم عنها بعد انقطاع الاتصال بطاقمها حين وصلت لعمق يزيد عن 12 ألف قدم تحت الماء، وركابها الخمسة بينهم هاميش هاردينغ، رئيس مجلس إدارة شركة أكشن أفييشن والمقيم في دبي منذ سنوات طويلة فضلا عن خبير الغوص الفرنسي بول هنري نارجيوليت و ستوكتون راش، مؤسس ومدير شركة “أوشن غيت” التي تنظم الرحلات إلى حطام “تيتانيك” تحت الماء.

وتستخدم عمليات البحث طائرة سي-130 وطائرة أخرى مزودة بجهاز قياس السونار بعد أن تبقى أقل من 60 ساعة من الأكسجين بعد أن فقد الاتصال بها منذ أكثر من 24 ساعة بعد أن فقد الاتصال بالغواصة الساعة 4 صباحًا.