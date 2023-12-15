أول منصة شحن للدراجات الكهربائية بالطاقة المتجددة تنطلق من متحف المستقبل

أعلنت “إنرتك” عن طرح 5,000 دراجة توصيل كهربائية في أنحاء دولة الإمارات بهدف إلى إزالة حوالي 20,000 طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية بنهاية عام 2026 من خلال الشحن بالطاقة المتجددة.

افتتح سمو الشيخ أحمد دلموك آل مكتوم، يرافقه عمار شهاب، الرئيس التنفيذي للاستثمارات والمشاريع في شركة “إنرتك” الكويتية القابضة المتخصصة في الاستثمار وتطوير الحلول الاستدامة، اليوم أول منصة شحن للدراجات الكهربائية في دولة الإمارات تعتمد على الطاقة المتجددة، وذلك في متحف المستقبل بدبي.

وطوّرت شركة “إنرتك” منصة “تشارجر” كحلٍ متكامل للتنقل المستدام، بما يدعم تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن قطاع التوصيل بالدراجات النارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع 18,000 طن سنوياً، فيما تعتزم إضافة 5,000 دراجة كهربائية إلى أساطيل التوصيل في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

ومن خلال نقاط الشحن التي تعمل بالطاقة الشمسية، توفر منصة “تشارجر” عملية شحن سلسة باستخدام تطبيق ذكي للهاتف المحمول يوجّه سائقي التوصيل في الميل الأخير إلى أقرب محطة شحن، ويحدد لهم موقع البطاريات الجاهزة لحجزها وتبديلها على الفور؛ بما يسهل إعادة شحن الفارغة منها أثناء التنقل.

ويمثل الإطلاق خطوة أولى ضمن سلسلة من عمليات تركيب مرافق منصة “تشارجر” التي تعتزم “إنرتك” نشرها في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك في مدينة مصدر في أبوظبي. ويهدف مشروع البنية التحتية المستدامة هذا، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع المكتب الخاص لسمو الشيخ أحمد دلموك آل مكتوم، إلى دعم تحقيق طموحات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي لقطاع المركبات بحلول عام 2050، بالتماشي مع “السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية”، التي تهدف إلى زيادة حصة المركبات الكهربائية إلى 50٪ من إجمالي المركبات على طرق دولة الإمارات بحلول 2050.

إلى ذلك، تعزز “إنرتك” التزامها بالأعمال المستدامة الإيجابية مناخياً بإنشاء مرافق جديدة لتصنيع مكونات منصة “تشارجر” في دولة الإمارات، بما يمثل إضافة نوعية للقدرات التصنيعية المحلية.