أكوا باور تبدأ تشغيل مشروع حصيان للطاقة في دبي

أعلنت شركة “أكوا باور” في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” أنها استلمت من هيئة مياه وكهرباء دبي (ديوا) بتاريخ 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2023 شهادة التشغيل التجاري لمشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 2400 ميجاواط.

وانضمت وحدة إنتاج الطاقة الأخيرة والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 600 ميجاواط للوحدات الثلاث السابقة التي تم تشغيلها في فترات سابقة، وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل واحدةٍ من الوحدات السابقة 600 ميجاواط.

وتبلغ حصة “أكوا باور” في مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة 26.95%.

وتوقعت الشركة أن يتضح الأثر المالي لتشغيل المشروع بكامل القدرة التشغيلية ابتداءً من الربع الرابع من عام 2023.

ويعد مشروع حصيان لتوليد الطاقة أحد أكبر محطات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ويقع قرب معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي، وتبلغ تكلفته 3.2 مليار دولار، وفق الموقع الإلكتروني لشركة “أكوا باور”. ويتألف مشروع محطة حصيان لتوليد الطاقة من 4 وحدات توليد من شركة جنرال الكتريك/ألستوم تنتج طاقة بمعدل 600 ميغاواط ناتجة من الغلايات فائقة الحيوية والتوربينات البخارية والمولدات الكهربائية.

وتم تصميم المحطة في الأصل للعمل على تقنية الفحم. وفي 2 شباط فبراير 2022، تم تحويل المحطة للعمل بالغاز الطبيعي بناءً على قرار من هيئة كهرباء ومياه دبي.

ويتوافق قرار العمل بالغاز بدلاً من الفحم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي لحياد الكربون بحلول عام 2050 لتوفير 100% من الطاقة الإنتاجية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 مع ضمان تأمين إمدادات الطاقة في دبي من خلال الحفاظ على مزيج متنوع من الطاقة. ومع التشغيل بالغاز الطبيعي بدلاً من الفحم، يقلل المشروع بالتالي ما يقرب من 30 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.