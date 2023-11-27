فيديو.. “أفضل من أنجبت مصر بعد صلاح” يظهر في السعودية

وصف نادي الأسياح بالقصيم الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة السعودي لاعبه المصري يوسف فوزي بأنه أفضل من أنجبت بلاده بعد محمد صلاح.

وشهدت السبت مباراة الأسياح ضد الغوطة بمدينة حائل تسجيل اللاعب هدف الفوز لفريقه ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري الدرجة الثالثة للموسم 2023-2024.

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هدف الفوز لفريق الاسياح ضد شقيقه نادي الغوطه الذي سجله اللاعب يوسف فوزي ⚽️? pic.twitter.com/XOFRb3kwOm — نادي الأسياح الرياضي (@Alasayah1979) November 25, 2023

وبعد الفوز نشر النادي على منصة “إكس” صورة للاعب المصري وقال إن يوسف فوزي هو أفضل من أنجبت مصر بعد نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح”.

وفي تاريخ 14 سبتمبر الماضي أنهت إدارة نادي الأسياح إجراءات التعاقد مع اللاعب المصري “يوسف فوزي ” للموسم 2023-2024.

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افضل من انجبت مصر بعد محمد صلاح ?????? pic.twitter.com/hNlMxAgxXn — نادي الأسياح الرياضي (@Alasayah1979) November 25, 2023

ويحتل نادي الأسياح المركز الخامس في ترتيب المجموعة 1 بدوري الدرجة الثالثة السعودي برصيد 7 نقاط من أربع مباريات فازفي مبارتين وتعادل في واحدة وخسر مباراة واحدة.