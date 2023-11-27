فيديو.. “أفضل من أنجبت مصر بعد صلاح” يظهر في السعودية

وصف نادي الأسياح بالقصيم الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة السعودي لاعبه المصري يوسف فوزي بأنه أفضل من أنجبت بلاده بعد محمد صلاح.
وشهدت السبت مباراة الأسياح ضد الغوطة بمدينة حائل تسجيل اللاعب هدف الفوز لفريقه ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري الدرجة الثالثة للموسم 2023-2024.
وبعد الفوز نشر النادي على منصة “إكس” صورة للاعب المصري وقال إن يوسف فوزي هو أفضل من أنجبت مصر بعد نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح”.
وفي تاريخ 14 سبتمبر الماضي أنهت إدارة نادي الأسياح إجراءات التعاقد مع اللاعب المصري “يوسف فوزي ” للموسم 2023-2024.
ويحتل نادي الأسياح المركز الخامس في ترتيب المجموعة 1 بدوري الدرجة الثالثة السعودي برصيد 7 نقاط من أربع مباريات فازفي مبارتين وتعادل في واحدة وخسر مباراة واحدة.