أغنى عائلة في في المملكة المتحدة تواجه تهما خطيرة في محكمة سويسرية

يواجه أربعة أفراد من عائلة هندوجا أغنى عائلة في المملكة المتحدة والتي تقدر ثرواتهم بـ 47 ​​مليار دولار، محاكمة في سويسرا وسط مزاعم بأنهم أنفقوا أموالاً أكثر على رعاية كلبهم مقارنة بخدمهم، واتهامات بالاستغلال والاتجار بالبشر رغم من التوصل إلى تسوية مالية بشأن الاستغلال الأسبوع الماضي، لا يزال أفراد عائلة هندوجا قيد المحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر، وهي جريمة جنائية خطيرة في سويسرا، وهم ينكرون التهم.

وبحسب بي بي سي، تمتلك العائلة فيلا في حي كولوني الثري في جنيف، وتتعلق التهم الموجهة إليهم جميعًا بممارستهم توريد الخدم من الهند لرعاية أطفالهم وأسرهم.

يُزعم أن براكاش وكمال هندوجا، مع ابنهما أجاي وزوجته نامراتا، حجزوا جوازات سفر الموظفين، ودفعوا لهم أقل من 8 دولارات (7 جنيهات إسترلينية) مقابل 18 ساعة عمل في اليوم، ولم يسمحوا لهم بحرية كبيرة لمغادرة المنزل. وفي جلسة المحكمة هذا الأسبوع، قارن أحد أشهر المدعين العامين في جنيف، إيف بيرتوسا، ما يقرب من 10 آلاف دولار سنويًا زعم أن الأسرة تنفقها على كلبها، بالمبلغ اليومي الذي يُزعم أنهم يدفعونه لخدمهم.

لا تعد هذه المرة الأولى التي تكون فيها جنيف، مركز المنظمات الدولية فضلاً عن أثرياء العالم، في دائرة الضوء بسبب سوء معاملة الخدم. إن قضية هندوجا المستمرة، والتي تحظى باهتمام كبير، سوف تلفت الانتباه، مرة أخرى، إلى الجانب الأكثر قتامة وقبحًا من المدينة التي تحب أن تطلق على نفسها اسم “مدينة السلام”.

مجموعة شركات عائلة هندوجا

مجموعة شركات في 38 دولة ، ويعمل بها أكثر من 150000 موظف على مستوى العالم.

هناك ستّ شركات عامة مساهمة في الهند ضمن المجموعة.

يطالب الأخ الأصغر جوبيشاند بإلغاء وكالة قانونية بيد زوجة الأخ الاكبر سريشاند.

تنشط المجموعة في قطاعات تشمل التصنيع والبنوك والكيماويات والطاقة ووسائل الإعلام والرعاية الصحية.

اتفق الأخوة الأربعة وهم في السبعينات من العمر أن “الأصول التي يحتفظ بها أي أخ واحد هي ملك مشترك للأربعة”.

أعمار الأخوة في الثمانينات وهم سريشاند ، 86 ، جوبيشاند ، 82 ، براكاش ، 77 ، وأشوك 73.

نقض أحد الأخوة الاتفاق الأساسي وهو كلّ شيء ملك للجميع، ولا شيء ملك لأحد