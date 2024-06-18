فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

أغنى عائلة في في المملكة المتحدة تواجه تهما خطيرة في محكمة سويسرية

أغنى عائلة في المملكة المتحدة تواجه محاكمة بتهمة الاتجار بالبشر في جنيف

فريق التحرير by فريق التحرير

يواجه أربعة أفراد من عائلة هندوجا أغنى عائلة في المملكة المتحدة والتي تقدر ثرواتهم بـ 47 ​​مليار دولار، محاكمة في سويسرا وسط مزاعم بأنهم أنفقوا أموالاً أكثر على رعاية كلبهم مقارنة بخدمهم، واتهامات بالاستغلال والاتجار بالبشر رغم من التوصل إلى تسوية مالية بشأن الاستغلال الأسبوع الماضي، لا يزال أفراد عائلة هندوجا قيد المحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر، وهي جريمة جنائية خطيرة في سويسرا، وهم ينكرون التهم.

وبحسب بي بي سي، تمتلك العائلة فيلا في حي كولوني الثري في جنيف، وتتعلق التهم الموجهة إليهم جميعًا بممارستهم توريد الخدم من الهند لرعاية أطفالهم وأسرهم.

يُزعم أن براكاش وكمال هندوجا، مع ابنهما أجاي وزوجته نامراتا، حجزوا جوازات سفر الموظفين، ودفعوا لهم أقل من 8 دولارات (7 جنيهات إسترلينية) مقابل 18 ساعة عمل في اليوم، ولم يسمحوا لهم بحرية كبيرة لمغادرة المنزل. وفي جلسة المحكمة هذا الأسبوع، قارن أحد أشهر المدعين العامين في جنيف، إيف بيرتوسا، ما يقرب من 10 آلاف دولار سنويًا زعم أن الأسرة تنفقها على كلبها، بالمبلغ اليومي الذي يُزعم أنهم يدفعونه لخدمهم.

لا تعد هذه المرة الأولى التي تكون فيها جنيف، مركز المنظمات الدولية فضلاً عن أثرياء العالم، في دائرة الضوء بسبب سوء معاملة الخدم. إن قضية هندوجا المستمرة، والتي تحظى باهتمام كبير، سوف تلفت الانتباه، مرة أخرى، إلى الجانب الأكثر قتامة وقبحًا من المدينة التي تحب أن تطلق على نفسها اسم “مدينة السلام”.

مجموعة شركات عائلة هندوجا

  • مجموعة شركات في 38 دولة ، ويعمل بها أكثر من 150000 موظف على مستوى العالم.
  • هناك ستّ شركات عامة مساهمة في الهند ضمن المجموعة.
  • يطالب الأخ الأصغر جوبيشاند بإلغاء وكالة قانونية بيد زوجة الأخ الاكبر سريشاند.
  • تنشط المجموعة في قطاعات تشمل التصنيع والبنوك والكيماويات والطاقة ووسائل الإعلام والرعاية الصحية.
  • اتفق الأخوة الأربعة وهم في السبعينات من العمر أن “الأصول التي يحتفظ بها أي أخ واحد هي ملك مشترك للأربعة”.
  • أعمار الأخوة في الثمانينات وهم سريشاند ، 86 ، جوبيشاند ، 82 ، براكاش ، 77 ، وأشوك 73.
  • نقض أحد الأخوة الاتفاق الأساسي وهو كلّ شيء ملك للجميع، ولا شيء ملك لأحد
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...