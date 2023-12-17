تباينت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 ديسمبر 2023، في مختلف أعيرة المعدن النفيس حيث ارتفع سعر شراء الذهب من المواطنين، فيما انخفض سعر بيعه لهم.

وتراوحت الزيادة في أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، بين 4 و 6 جنيهات، في أسعار الشراء من المواطنين حسب عيار المعدن النفيس، بينما تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بنفس المقدار، في أسعار البيع للمواطنين بينما تراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء “الموازية” في مصر اليوم الأحد، بين 50، و51 جنيها.

كيف يتحدد أسعار الذهب في مصر؟

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 ديسمبر 2023

أسعار الذهب في مصر، ترتبط بسعر الذهب العالمي، الذي يتم تحديد أسعاره بالدولار، وعدة عوامل أخرى مثل المصنعيه، والتي قد تصل إلى 200 جنيه للمشغولات الذهبية، حسب عيارها، وحجمها، ونوعها، والعامل الأهم وهو سعر صرف الدولار في السوق “السوداء” الموازية، وحركة الشراء، والبيع في السوق المحلي.

وأهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر، هو استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازية، حتى بات يدور حول مستويات الـ 50 جنيها خلال الشهر الأخير.

وحسب أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 ديسمبر 2023، نجد أنها تقدر سعر صرف الدولار الواحد بنحو 50.72 جنيها مصريا.

وتباينت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 ديسمبر 2023، حيث ارتفعت أسعار الشراء من المواطنين، فيما تراجعت أسعار بيع الذهب للمواطنين، في خطوة فسرها أحد خبراء سوق الذهب، برغبة تجار الذهب في تشجيع المواطنين على بيع مدخراتهم من الذهب، لتكوين أرصدة احتياطية لديهم تمهيدا لبيعها وقتما تحدث قفزة في الأسعار الذهب في مصر يتوقعها التجار قريبة، مع تعويم الجنيه المصري المرتقب.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 ديسمبر2023.. عيار 24

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 ديسمبر 2023

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر، عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه اليوم الأحد، نحو 3286 جنيها للشراء، و3297 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 3280 جنيها للشراء، و3303 جنيهات للبيع، أمس السبت وفقاً لمنصة ” egypt.gold-price-today “.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 ديسمبر2023.. عيار 18

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأحد نحو 2464 جنيها للشراء، و2473 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 2460 جنيها للشراء، و2477 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 17 ديسمبر2023

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد، نحو 23 ألف جنيه للشراء، و23.080 ألف جنيه للبيع، مقارنة بنحو 22.960 ألف جنيه للشراء، و23.120 ألف جنيه للبيع، أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 ديسمبر2023.. عيار 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 ديسمبر 2023

وسجل متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأكثر مبيعا، عيار 21 اليوم الأحد، نحو 2875 جنيها للشراء، و2885 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 2870 جنيها للشراء، و2890 جنيها للبيع، أمس.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 ديسمبر 2023

فيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بمحال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه بالجنيه المصري، اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023:

جرام الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 3297 3286 عيار 22 3022 3012 عيار21 2885 2875 عيار 18 2473 2464 عيار 14 1923 1917 عيار 12 1649 1643 الجنيه الذهب 23080 23000 جدول متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بمحال الصاغة دون مصنيعه

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر2023

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، لدى أغلب البنوك في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 ديسمبر 2023

تراوح متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في السوق الموازية “السوداء”، بين 50، 51 جنيها.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر، في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، ، نحو 50.25 جنيها للشراء، و 51.25 جنيها للبيع، حسب موقع “sarf- today”.

توقعات انخفاض الفائدة تنعش أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، بنسبة 0.7% في نهاية تعاملات الأسبوع الجمعة الماضية، ليصل سعر الأوقية ( الأونصة) إلى 2020 دولارا، بمقدار زيادة 15 دولارا، بدعم من قرار الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء الماضي، بتثبيت أسعار الفائدة، دون تغيير، بين 5.25% و5.50%.

ليظل سعر الفائدة الأعلى خلال 22 عاما، مستمرا حتى اجتماع البنك المركزي الأمريكي.

وتنتعش أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا، عندما تتم تنخفض أسعار الفائدة.