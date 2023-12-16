ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16 ديسمبر 2023، بأكثر من 8 جنيهات للغرام الواحد بمختلف أعيرة المعدن النفيس.

ويعود ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر، إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا، في ظل استقرار متوسط أسعار الدولار، مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

وتراوحت الزيادة في سعر غرام الذهب اليوم في مصر السبت 16 ديسمبر 2023، بين 8 و 12 جنيها، حسب عيار المعدن النفيس، بالتزامن مع تراوح متوسط سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء” في مصر اليوم السبت بين 50.25 جنيها للشراء ، 51.25 جنيها للبيع.

كيف تتحدد أسعار الذهب في مصر؟

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16 ديسمبر 2023

أسعار الذهب في مصر، ترتبط بسعر الذهب العالمي، الذي يتم تحديد أسعاره بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى مثل المصنعيه، والتي تتراوح بين 50، و200 جنيه للمشغولات الذهبية، حسب حجمها، وعيارها، ونوعها، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية “السوداء”، وحركة البيع، والشراء في السوق.

وأحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الذهب في مصر، هو سعر صرف الدولار في السوق السوداء، والذي تجاوز خلال الشهر الأخير الـ 50 جنيها، للدولار الواحد.

وأسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16 ديسمبر 2023، تحتسب سعر صرف الدولار فيها بنحو 50.83 جنيها مصريا.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16 ديسمبر2023.. عيار 24

ارتفع سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه إلى نحو 3280 جنيها للبيع، و3303 جنيهات للشراء، مقارنة بنحو 3269 جنيها للبيع، و3291 جنيها للشراء، وفقاً لمنصة ” egypt.gold-price-today “.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16 ديسمبر 2023.. عيار 18

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16 ديسمبر 2023

كما زاد سعر غرام الذهب عيار 18، إلى نحو 2460 جنيها للبيع، و2477 جنيها للشراء، مقارنة بنحو 2451 جنيها للبيع، و 2469 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 16 ديسمبر 2023

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت، إلى نحو 22.960 ألف جنيه للبيع، و23.120 ألف جنيه للشراء، مقارنة بنحو 22.880 ألف جنيه للبيع، و23.040 ألف جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16 ديسمبر 2023.. عيار 21

وارتفع سعر غرام الذهب اليوم في مصر الأكثر مبيعا في السوق، عيار 21 إلى نحو 2870 جنيها للبيع، و2890 جنيها للشراء، مقارنة بنحو 2860 جنيها للبيع، و2880 جنيها للشراء.

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، رسميا في تعاملات شركات الصرافة، فيما ظل متوسط سعر الدولار في مصر في السوق الموازية “السوداء”، مستقرا وسط تعاملات محدودة.

سعر الدولار في مصر رسميا

ظل متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، لدى أغلب البنوك، وشركات الصرافة في مصر، عند نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر في السوق السوداء

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16 ديسمبر 2023

ظل متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في السوق الموازية “السوداء”، مستقرا عند نفس مستويات أسعار أمس الجمعة.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، نحو 50.25 جنيها للشراء، و 51.25 جنيها للبيع، حسب موقع “sarf-today”.

وتداول العملات الأجنبية خارج البنوك، وشركات الصرافة المرخصة في مصر، جريمة معاقب عليها في القانون المصري، بعقوبات قاسية، تصل إلى الحبس المشدد، وغرامة مالية قيمتها 5 ملايين جنيه.

توقعات خفض الفائدة تنعش أسعار الذهب

وانتعشت أسعار الذهب عالميا، بدعم من زيادة التوقعات باتجاه البنك المركزي الأمريكي، لخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، ما أثر على عوائد سندات الخزانة، وقيمة الدولار.

وقال محلل الأسواق المالية، كايل رودا، حسب رويترز، إن أسعار الذهب تتجه للارتفاع بدعم من توقعات خفض البنك المركزي الأمريكي، لأسعار الفائدة.

وقرر البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بين 5.25% و5.50%.

وسعر الفائدة، الذي ثبته البنك المركزي الأمريكي، وهو أعلى مستوى خلال 22 عاما.

وقال رئيس المركزي الأمريكي، جيروم باول، إن عصر التشديد التاريخي للسياسة النقدية، انتهى على الأرجح، في إشارة إلى اتجاه البنك لبدء خفض أسعار الفائدة.

وتقل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا، عندما تتم زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي ترتفع عوائد السندات، وقيمة الدولار أمام العملات الأخرى.