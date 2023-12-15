أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15 ديسمبر 2023.. عيار 21 بـ 2880 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15 ديسمبر 2023، بنحو 35 جنيها للغرام الواحد من عيار 18، فيما قفز سعر غرام الذهب الأكثر مبيعا في السوق المصري، عيار 21 بمقدار 40 جنيها.

وتراوحت الزيادة في سعر غرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 15 ديسمبر 2023، بين 35، و45 جنيها، حسب عيار المعدن النفيس، بالتزامن مع تراوح متوسط سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء” في مصر اليوم الجمعة بين 50.25 جنيها للشراء ، 51.25 جنيها للبيع.

كيف يتحدد أسعار الذهب في مصر؟

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15 ديسمبر 2023

ترتبط أسعار الذهب في مصر، بسعر الذهب العالمي، الذي يتم تحديده بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى عدة عوامل مثل المصنعيه، والتي تتراوح بين 50، و200 جنيه للمشغولات الذهبية، حسب عيارها، ونوعها، وحجمها، إلى جانب سعر صرف الدولار في السوق الموازية “السوداء”، وحركة البيع، والشراء في السوق.

وأكبر العوامل التي تؤثر على سعر الذهب حاليا في السوق المحلي، بعيدا عن السعر العالمي للذهب الذي يتحدد بالدولار الأمريكي، هو سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية “السوداء”، والذي تجاوز خلال الشهر الأخير الـ 50 جنيها، للدولار الواحد.

وأسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15 ديسمبر 2023، يتم حساب سعر الدولار فيها بنحو 50.25 جنيها مصريا.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15 ديسمبر 2023

ارتفع سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه إلى نحو 3269 جنيها للبيع، و3291 جنيها للشراء، مقارنة بنحو 3223 جنيها للبيع، و3246 جنيها للشراء، وفقاً لمنصة ” egypt.gold-price-today “.

كما زاد سعر غرام الذهب عيار 18، اليوم الجمعة، إلى نحو 2451 جنيها للبيع، و2469 جنيها للشراء، مقارنة بنحو 2417 جنيها للبيع، و 2434 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 15 ديسمبر 2023

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15 ديسمبر 2023

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة، إلى نحو 22.880 ألف جنيه للبيع، و23.040 ألف جنيه للشراء، مقارنة بنحو 22.560 ألف جنيه للبيع، و22.720 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الجمعة 15 ديسمبر 2023

وارتفع سعر غرام الذهب اليوم في مصر الأكثر مبيعا في السوق، عيار 21 اليوم الجمعة إلى نحو 2860 جنيها للبيع، و2880 جنيها للشراء، مقارنة بنحو 2820 جنيها للبيع، و2840 جنيها للشراء.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

الذهب عالميا يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

تواصل أسعار الذهب، عالميا اليوم الجمعة، اتجاها الصعودي، لتحقق مكاسب أسبوعية، بعد زيادة الإقبال على شراء المعدن النفيس، باعتباره ملاذا آمنا، بعدما زادت التوقعات باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، ما أثر على عوائد سندات الخزانة، وقيمة الدولار.

وبحلول الساعة، 2:39 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند نحو 2035.88 دولارا للأوقية (الأونصة)، حسب رويترز، لترتفع أسعار الذهب، بنسبة 1.6% منذ بداية الأسبوع، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.3% إلى 2050 دولارا.

توقعات أسعار الفائدة تنعش الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15 ديسمبر 2023

وقال محلل الأسواق المالية في “كابيتال دوت كوم”، كايل رودا، إن توقعات خفض أسعار الفائدة، دفعت الذهب لاتجاه صعودي.

وقرر البنك المركزي الأمريكي، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال جيروم باول، رئيس المركزي الأمريكي، إن عصر التشديد التاريخي للسياسة النقدية، انتهى على الأرجح، في إشارة إلى اتجاه البنك لبدء خفض أسعار الفائدة.

وتزداد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا لدى المستثمرين، عندما يتم خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي تنخفض عوائد السندات، وقيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وسجل مؤشر الدولار، أمام سلة من 6 عملات أجنبية رئيسية، أدنى مستوى أمس الخميس، في أربعة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

تراجعت أسعار الفضة، بنسبة 0.2% إلى 24.08 دولارا للأوقية (الأونصة)، ورغم ذلك تتجه الفضة لتحقيق مكاسب أسبوعية، كما ارتفع سعر البلاتين، بنسبة 0.1% إلى 958.87 دولارا، ليحقق مكاسب أسبوعية أيضا.

بينما انخفض سعر البلاديوم، بنسبة 0.5% إلى 1096.86 دولارا، ورغم ذلك يتجه المعدن النفيس لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ مارس2022، بعدما بلغ ارتفاعه هذا الأسبوع حتى الآن 15.5%.