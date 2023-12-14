ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14 ديسمبر 2023 بأكثر من 12 جنيها للغرام الواحد بمختلف أعيرة المعدن النفيس.

وتراوحت الزيادة في سعر غرام الذهب اليوم في مصر الخميس 14 ديسمبر 2023، بين 13، و17 جنيها، حسب عيار المعدن النفيس، بالتزامن مع تراوح متوسط سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء” في مصر اليوم الخميس بين 50، 51 جنيه.

كيف يتحدد سعر الذهب في مصر؟

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14 ديسمبر 2023

تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلي في مصر، بعدة عوامل منها المصنعية، والتي تتراوح بين 50، و200 جنيه للمشغولات الذهبية، حسب نوعها، وعيارها، وحجمها، إلى جانب سعر صرف الدولار، وحركة البيع، والشراء.

ويظل العامل الأكبر الذي يدفع أسعار الذهب في مصر، إلى الارتفاع دائما، هو سعر صرف الدولار في السوق الموازية “السوداء”، حيث يرتبط سعر غرام الذهب معه، ما يرفع أسعاره حتى لو انخفضت أسعار الذهب عالميا، باعتباره سلعة يتم تسعيرها في السوق العالمي بالدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14 ديسمبر 2023، تحتسب سعر صرف الدولار فيها بنحو 49.93 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14 ديسمبر 2023

ارتفع سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 24 في محلات الصاغة بدون مصنعية إلى نحو 3223 جنيهات للبيع، و3246 جنيها للشراء، مقارنة بنحو 3206 جنيهات للبيع، و3229 جنيها للشراء، وفقاً لمنصة ” egypt.gold-price-today “.

كما زاد سعر غرام الذهب عيار 18، إلى نحو 2417 جنيهات للبيع، و2434 جنيها للشراء، مقارنة بنحو 2404 جنيهات للبيع، و 2421 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 14 ديسمبر 2023

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14 ديسمبر 2023

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس، إلى نحو 22.560 ألف جنيها للبيع، و22.720 ألف جنيه للشراء، مقارنة بنحو 22440 جنيها للبيع، و22600 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 14 ديسمبر 2023

وارتفع سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في السوق، إلى نحو 2820 جنيها للبيع، و2840 جنيها للشراء، مقارنة بنحو 2805 جنيهات للبيع و2825 جنيها للشراء.

سعر الذهب عالميا

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14 ديسمبر 2023

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.3% إلى 2032.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:41 بتوقيت جرينتش بعد صعوده بنسبة 2.4% أمس الأربعاء، حسب رويترز، فيما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 2.5% إلى 2046.80 دولار.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب، بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي ( البنك المركزي الأمريكي) بتثبيت سعر الفائدة عند نحو 5.5% مع توقعات واضحة من أعضاء مجلس إدارة البنك، بأن أسعار الفائدة، وصلت للحد الأقصى، مع توقعات بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.75% في المتوسط عام 2024.

وتراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى خلال أسبوعين مقابل منافسيه من العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وكذلك تراجعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي.

وترتبط أسعار الذهب، وأسعار الفائدة بعلاقة عكسية، فعندما ترتفع أسعار الفائدة، تنخفض أسعار الذهب، والعكس صحيح، وذلك بسبب أن الذهب مخزن للقيمة، وليس له عائد، بينما ارتفاع سعر الفائدة يعزز من جاذبية الدولار أمام المستثمرين.