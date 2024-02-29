فريق التحرير by فريق التحرير

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أرباح أكوا باور السعودية ترتفع في 2023

تعتبر أكوا باور نموذجًا للشركات السعودية الناجحة التي تُساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي.

فريق التحرير by فريق التحرير
أكوا باور

شهدت شركة أكوا باور السعودية عامًا استثنائيًا في 2023، حيث حققت نموًا ملحوظًا في أرباحها وإيراداتها.

وارتفعت أرباح أكوا باور بنسبة 7.9% لتصل إلى 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) مدعومة بزيادة الإيرادات 15.5% إلى 6.1 مليار ريال.

ويعزى هذا النمو إلى مساهمة المشاريع القائمة وتحسين الأداء التشغيلي للمحطات وارتفاع تحصيل رسوم إدارة التطوير والبناء.

وعلى صعيد توزيع الأرباح، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 329 مليون ريال، كما أوصى بزيادة رأس المال بنحو 14.6 مليون ريال لتمويل مشاريع جديدة.

أكوا باور توقع مشروع لتحلية المياه في دبي

وتأكيدًا على التزامها بالتوسع، وقّعت أكوا باور اتفاقيات تمويل بقيمة 2.77 مليار ريال لمشروع حصيان لتحلية المياه في دبي، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 180 مليون غالون من المياه المحلاة يوميًا.

وتمتلك الشركة حصة 20.4% في مشروع حصيان، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 3.4 مليار ريال.

ويهدف مشروع حصيان إلى رفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي من 490 مليون غالون يوميًا إلى 670 مليون غالون يوميًا عام 2026.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...