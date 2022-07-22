قفز الملياردير الهندي غواتام أداني، صاحب مجموعة “أداني” إلى المركز الرابع على صعيد أغنى شخصيات العالم.

وأظهر مؤشر “بلومبيرج” للمليارديرات، تفوق أداني على مؤسس شركة “مايكروسوفت” الأمريكي بيل غيتس.

وارتفعت ثروة الملياردير الهندي الذي ترتكز أعماله على التجارة الزراعية والفحم والموانئ خلال العالم الجاري، 36 مليار دولار ليبلغ أجمالي رصيده 112.5 مليار دولار.

وترجعت ثروة غيتس خلال عام 2022 جراء تسارع وتيرة أعماله الخيرية، ليتفوق عليه أداني بحوالي 230 مليون دولار.

وكان الملياردير الأمريكي قد تعهد بالتبرع بأمواله، للأعمال الخيرية.

وأعلن في 14 تموز/يوليو الجاري أنه سيحوّل 20 مليار دولار من أمواله، إلى الجمعية الخيرية التي تحمل اسمه واسم زوجته السابقة ميليندا، قائلاً إنه “ملتزم” برد أمواله إلى المجتمع.

وكان غيتس تعهد بالتبرع بأمواله في 2010، ولكن ثروته تضاعفت من ذلك الحين.

وتبرع الملياردير الهندي بقرابة 7.7 مليار دولار لمجموعة من الأعمال الخيرية والاجتماعية في حزيران/يونيو الماضي احتفالاً ببلوغه الستين عاماً.

ويعد أداني أغنى شخص في القارة الآسيوية، بعد أن أزاح مواطنه موكيش أمباني عن صدارة أغنى أغنياء القارة الصفراء، والذي تراجع إلى المركز الحادي عشر عالمياً والثاني آسيوياً.