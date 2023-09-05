 stc السعودية تستحوذ على حصة في إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم

أعلنت مجموعة stc السعودية، الاستحواذ على حصة 9.9% من أسهم مجموعة تيليفونيكا، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم.

وتعمل تيليفونيكا في كل من إسبانيا وألمانيا وبريطانيا بالإضافة إلى البرازيل، وتتمتع بحصة سوقية رائدة في كل منها.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 8.5 مليار ريال سعودي، ما يعادل 2.1 مليار يورو.

ويمثل هذا الاستحواذ خطوة أخرى لمجموعة stc في إطار استراتيجية التوسع والنمو المستمرة التي تعتمدها المجموعة، وكان آخرها استحواذ شركة توال التابعة لمجموعة stc على أبراج شركة يونايتيد غروب في كل من بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.

وقال الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية: “تجمع بين stc وتيليفونيكا رؤية وأهداف مشتركة، حيث تسعى الشركتان إلى توظيف التقنيات المتقدمة لتوفير أفضل خدمات الاتصالات للمستخدمين.

وإس تي سي السعودية هي اختصار لشركة الاتصالات السعودية (Saudi Telecom Company)‏؛ وهي المشغل الأول لخدمات الاتصالات في السعودية، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمار السعودي حيث يمتلك نحو 64% من أسهمها، ويبلغ رأس مال الشركة حاليا نحو 50 مليار ريال سعودي.

وتأسست شركة الاتصالات السعودية كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998، ويقع مركزها الرئيسي في مجمع الملك عبد العزيز على طريق الإمام محمد بن سعود في حي المرسلات، الرياض، المملكة العربية السعودية.