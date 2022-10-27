صندوق مصر السيادي يضاعف رأسماله إلى 20,3 مليار دولار

أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، عن رفع رأس المال المرخص به لصندوق الثروة السيادي إلى مثليه ليصل إلى 400 مليار جنيه (20.38 مليار دولار).

وأضافت السعيد، خلال الملتقى الاقتصادي «العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة اقتصادية متكاملة»، ضمن الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتا مصر والإمارات للاحتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية تحت عنوان «مصر والإمارات قلب واحد»، أن رأس المال قد يصل إلى تريليون جنيه (50.94 مليار دولار) خلال خمسة أعوام من أجل تنفيذ المشروعات والمخطط الخاص بالصندوق.

وأوضحت أن الصناديق السيادية الإماراتية مهتمة بالمشاركة في الصندوق الفرعي التابع للصندوق السيادي المصري المختص بإعادة هيكلة الشركات ما قبل الطرح في البورصة.

وذكرت أن يوجد عدد من الاستثمارات المستقبلية التي ستكون بين الصناديق السيادية الإماراتية والصندوق السيادي المصري في مجال الهيدروجين الأخضر والكهرباء وإعادة تدوير المخلفات.

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