ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الليرة السورية تهوي لتقترب من مستويات غير مسبوقة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9900 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 1139.98 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد أول أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، و10666.60 ليرة سورية لليورو الواحد.

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