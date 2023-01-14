سامر باطر by سامر باطر

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96 بالمئة من الموظفين يبحثون عن وظيفة جديدة في عام 2023، حسب استطلاع مونستر

سامر باطر by سامر باطر

يسعى 96٪ من الموظفين للعثور علىوظيفة جديدة في عام 2023 ، ويأتي ذلك لدوافع عديدة أبرزها الحصول على رواتب أفضل ، وفقًا لتقرير يعنى بالسوق الأمريكية، صدر مؤخرًا عن موقع Monster.com. يعتبر تبديل الوظيفة أفضل طريقة لزيادة الراتب وتنويع الخبرات في المسيرة المهنية، لكن كثرة التبديل بوتيرة عالية تضر نظرا لإثارة شكوك أصحاب العمل ووكالات التوظيف حول جدية المرشحين للوظائف كما أن هناك اعتبارات أخرى مهمة أيضًا، كما يقول الخبراء ، مثل التوازن السليم بين العمل والحياة.

ونقلت شبكة سي إن بي سي عن فيكي ساليمي ، الخبيرة المهنية في شركة مونستر Monster قولها: ” تعد هذه النسبة مرتفعة بشكل هائل” ، حتى بالمقارنة مع الأرقام في ذروة “الاستقالة الكبيرة”.

كشف استبيان مونستر أن ما يقرب من نصف أو 40٪ من الباحثين عن عمل قالوا إنهم بحاجة إلى دخل أعلى بسبب التضخم وارتفاع النفقات، فيما قال آخرون إنه ليس لديهم مجال للنمو في وظائفهم الحالية أو أنهم في مكان عمل سيء.

لا يزال الموظفون يستقيلون بمعدلات عالية بداية العام في حين أن نمو الأجور كان مرتفعًا وفقًا للمعايير التاريخية ، إلا أنه لا يواكب ارتفاع تكلفة المعيشة ، والتي لا تزال مرتفعة بنسبة 6.5٪ عن العام الماضي وتترك المزيد من الموظفين غير راضين عن رواتبهم.

يعتبر التنقل بين الوظائف أفضل طريقة لتحسين آفاق الحياة المهنية والأجور. في الواقع ، فإن الفارق في نمو الأجور لمبدلي الوظائف بالنسبة لأولئك الذين يبقون في مناصبهم الحالية وصل إلى مستوى قياسي. تشير أحدث البيانات إلى أن الأشخاص الذين يغيرون الوظائف قد شهدوا نموًا في الأجور بنسبة 7.7٪ اعتبارًا من نوفمبر ، بينما شهد الموظفون الذين بقوا في وظائفهم 5.5٪ ، وفقًا لدانييل تشاو ، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات المهنية والتوظيف جلاس دور Glassdoor ، نقلاً عن بيانات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...