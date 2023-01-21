9.75 مليون دولار غرامة ستدفعها جونسون آند جونسون على شبهات رشاوى في عمليات جراحية في السعودية وقطر ولبنان والكويت

أعلن ممثلو الادعاء في قضية شبهة رشاوى أن ديبيوي وهي شركة تابعة لشركة الرعاية الصحية جونسون آند جونسون وافقت على دفع ما يقرب من 10 ملايين دولار لتسوية مزاعم بأنها انتهكت القانون الفيدرالي وقانون الولاية من خلال توفير منتجات مجانية لجراح لتحقيق مكاسب من استخدام منتجاتها في عمليات جراحية، و أجرى الجراح ، الذي حُذف اسمه في التسوية القضائية أكثر من 20 عملية جراحية على مدار رحلات متعددة إلى البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت ولبنان والإمارات العربية المتحدة وقطر ، استخدم خلالها منتجات ديبيوي DePuy Synthes وتبلغ قيمتها 100000 دولار تقريبًاـ قدّما له مندوبو مبيعات الشركة.

ويعتقد أن الشركة قدمت المنتجات المجانية لحرصها على كسب استخدام منتجاتها في عمليات جراحية للظهر والركبة، وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون أمس الجمعة إنه بموجب التسوية مع ديبيوي، تقر الشركة وتقبل بمسؤوليتها عن إعطاء الجراح الغرسات والأدوات اللازمة لعمليات العمود الفقري من عام 2013 حتى عام 2018.

ونقلت رويترز عن وزارة العدل إن ديبوي قدمت المنتجات لإغراء الجراح باستخدام منتجاتها في جراحات العمود الفقري التي أجراها في بوسطن على مرضى متمتعين بتغطية برنامجي الرعاية الصحية الحكومية، ميديكير وميديكيد، على عكس العمليات الجراحية في الخارج. وقالت وزارة العدل إن هذا النشاط مثل انتهاكا لقانون المطالبات الزائفة الاتحادي وقانون مكافحة الرشوة اللذين يراد بهما ضمان تصرف الأطباء بما يخدم مصالح مرضاهم دون الوقوع تحت إغراء الحوافز المالية غير المشروعة. وتتضمن التسوية، التي تبلغ 9.75 مليون دولار، غرامة قدرها 4.33 مليون دولار ورد مبلغ قيمته 5.42 مليون دولار. وسيحصل أليكسي جوزاكوفس الذي كشف عن الانتهاك على نحو 1.85 مليون دولار من التسوية. وأشادت وزارة العدل بدبيوي لتعاونها في التحقيق.

وقالت شركة جونسون آند جونسون في بيان “لقد تعاونا بشكل كامل مع الحكومة خلال تحقيقها في الادعاءات ونسب لنا الفضل في هذا التعاون في التسوية”. هذه التسوية تتجنب المزيد من الإجراءات القانونية المطولة. نحن ملتزمون بضمان قيام موظفينا بإجراء أعمالهم بطريقة تتوافق مع عقيدة لدينا ومع جميع القوانين واللوائح “. تقوم شركة DePuy ، التي يقع مقرها الرئيسي في راينهام بولاية ماساتشوستس ، بتصنيع وتوزيع الأجهزة الطبية بما في ذلك غرسات العمود الفقري.