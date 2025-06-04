بـ 9.4 مليار دولار، قيمة تحويلات المصريين في الخارج تصل لمستويات تاريخية

قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الربع الأول من العام الجاري، بنحو 87% على أساس سنوي إلى لتزيد عن 9 مليارات دولار، فيما أشار البنك المركزي المصري في بيان بأنها وصلت لمستويات تاريخية، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة يوليو/مارس 2024/2025، حيث ارتفعت بمعدل 82.7 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار (مقابل نحو 14.4مليار دولار).



وأضاف البيان أن الفترة يناير/مارس 2024/2025 شهدت ارتفاعاً بمعدل 86.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار (مقابل نحو 5.0 مليار دولار). وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مارس 2025 بمعدل 63.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار). وتُمثل تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم 5 موارد رئيسية تعتمد عليها الحكومة المصرية في النقد الأجنبي، ويأتي ذلك بعد أن ترك سعر صرف الجنيه يهبط بمعدل 40% في مارس من العام الماضي، ضمن إجراءات تطلبتها حزمة إنقاذ للاقتصاد. كما قررت مصر حينئذ اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.

وسبق أن قفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 51.3% خلال عام 2024، لتصل إلى 29.6 مليار دولار مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في عام 2023.