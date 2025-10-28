9 مليارات ريال سعودي قيمة خمسة مشاريع جديدة للطاقة المتجددة تمت ترسيتها

أعلن في المملكة العربية السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ورئيس مجلس مديري الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس”، عن ترسية خمسة مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، تشمل مشروعاً لطاقة الرياح وأربعة مشاريع للطاقة الشمسية. ويأتي هذا الإنجاز النوعي ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، مؤكداً المكانة الريادية للمملكة على الخارطة العالمية للطاقة النظيفة.

أرقام قياسية بأقل كلفة إنتاج للكهرباء

حققت المشروعات المترسية إنجازات غير مسبوقة على مستوى التكاليف العالمية، حيث سجل مشروع الدوادمي لطاقة الرياح في منطقة الرياض رقماً قياسياً جديداً لأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في العالم، بتكلفة إنتاجية بلغت 5.01760 هللات لكل كيلوواط ساعة (1.33803 سنت أمريكي/ك.و.س). كما حقق مشروع نجران للطاقة الشمسية ثاني أقل رقم قياسي عالمي جديد في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (1.09682 سنت أمريكي/ك.و.س)، ليأتي خلف مشروع (الشعيبة 1) السعودي الذي لا يزال يحمل الرقم القياسي العالمي المطلق، مما يؤكد هيمنة مشاريع المملكة على سجلات أسعار الطاقة النظيفة التنافسية.

استثمارات بـ9 مليارات ريال سعودي

تبلغ السعة الإجمالية للمشروعات الخمسة 4500 ميجاواط (بما يكفي لتزويد حوالي 258,000 منزل بحسب تقديرات أولية على أساس متوسط استهلاك الكهرباء السنوي لكل منزل في السعودية حوالي 153 ميجاواط/ساعة)، وتجاوز حجم الاستثمارات فيها 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار أمريكي). وتتوزع المشروعات على مناطق المملكة المختلفة، حيث يضم المشروع الريحي الأضخم في الدوادمي سعة 1500 ميجاواط بتحالف يضم شركة “كيبكو” و”نسما للطاقة المتجددة”. بينما تضمنت المشاريع الشمسية مشروع نجران (1400 ميجاواط) والدرب (600 ميجاواط) بالتعاون مع شركة “مصدر” الإماراتية، ومشروع صامطة (600 ميجاواط) بتحالف يضم “السعودية للكهرباء”، ومشروع السفن (400 ميجاواط) بتحالف “الجميح للطاقة والمياه”. وتعكس هذه الترسية عزم المملكة على الوصول لمزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، والتقدم بخطوات واسعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استدامة البيئة الاستثمارية. وبهذه الخطوة، يرتفع إجمالي السعات التي وقعتها الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى 43.2 جيجاواط، منها 12.3 جيجاواط تم تشغيلها وربطها بالشبكة الكهربائية.

بسعة إجمالية تبلغ 4,500 ميجاواط.. المشتري الرئيس تقوم بترسية خمس مشروعات للطاقة المتجددة. — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) October 27, 2025