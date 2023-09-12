مويضي المطيري by مويضي المطيري

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9 مليارات ريال شراكات “روشن” الاستراتيجية خلال سيتي سكيب الرياض

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلنت “روشن“، عن إقامة 4 شراكات تجارية إستراتيجية بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، لتشمل مجالات البناء والبنية التحتية لمشاريع “روشن”، وذلك خلال معرض “سيتي سكيب العالمي” بالرياض.



حيث أبرمت “روشن” وشركة “تشاينا هاربور الهندسية” اتفاقاً لتطوير 6700 وحدة سكنية، ومساجد، ومراكز مجتمعية، بالإضافة إلى مناطق التجزئة والمرافق العامة للمشاريع المستقبلية في مجتمعي “سدرة” و”وارفة” في الرياض، والذي يبلغ قيمته 7.7 مليارات ريال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية .



كما وقعّت “روشن” و”بي سي للخدمات البحرية” اتفاقية بقيمة 690 مليون ريال لتشمل أعمال القنوات والجسور في مشروع “مرافئ” الذي أعلنت عنه مؤخراً، والمرتبط بـ”مجتمع العروس” في شمال جدة.



وأبرمت الشركة اتفاقية مع شركة “سبك” بقيمة 840 مليون ريال لتغطي أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية لمجتمعات روشن الجديدة والمرتقب الإعلان عنها في المنطقة الغربية، واتفاقية تعاون أخرى مع “أبيات السعودية” لتصميم وتوريد حوالي 12,000 مطبخ بتصميم وجودة عاليتين لعدة مجتمعات مستقبلية تابعة لها.

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