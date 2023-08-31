سجلت سوق العقارات في دبي خلال شهر أغسطس 11956 صفقة بيع بقيمة اجمالية تجاوزت 33.6 مليار درهم، أي ما يعادل 9.15 مليار دولار (الدولار=3.67 درهم)، لتحقق بذلك قيمة مبيعات عقارات دبي نمواً بنسبة 39 % من حيث القيمة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي الذي سجل 9707 صفقة بيع لعقارات بقيمة 24.2 مليار درهم، وذلك بحسب تحليل أجراه موقع “المصدر العقاري”masdarak.com لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتضمنت مبيعات القطاع العقاري في دبي شهر أغسطس من العام الجاري 1468 صفقة بيع بقيمة 4.6 مليار درهم، بالإضافة على 1262 صفقة بيع لأراضي بقيمة 10.4 مليار درهم، إلى جانب 9226 صفقة بيع لشقق سكنية وفندقية ووحدات تجارية بقيمة اجمالية تجاوزت 18.4 مليار درهم.

واستحوذت نخلة جميرا على النسبة الأكبر من مبيعات عقارات دبي خلال شهر أغسطس مقارنة بباقي المناطق، حيث سجلت 2.6 مليار درهم قيمة 185 صفقة بيع، تلتها كل من منطقة الخليج التجاري التي سجلت 2.1 مليار درهم قيمة 1206 صفقة بيع عقارية خلال الشهر وكذلك منطقة دبي هاربور التي سجلت 2.1 مليار درهم قيمة 292 صفقة بيع.

وفيما يتعلق بقائمة أغلى عقارات دبي التي تم تسجيل بيعها رسمياً خلال شهر أغسطس، فقد هيمنت عليها صفقات بيع الأراضي وتصدرتها صفقة بيع ارض في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 369 مليون درهم، تلتها صفقة بيع أرض في منطقة “المركز التجاري الثانية” بـ 276 مليون درهم، وجاءت ثالثاً أرض بقيمة 209 مليون درهم في منطقة إيميرتس ليفينج” التي تضم مجمع تلال الإمارات.

وجاءت في المرتبة الرابعة صفقة بيع أرض في نخلة جميرا بقيمة 190 مليون درهم تلتها أرض في جزر دبي (نخلة ديرة سابقاً) بقيمة 181 مليون درهم.