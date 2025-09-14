9 آلاف ريال غرامة لشخص بالسعودية لنشره صورًا معدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي

أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قرارًا قضائيًا بغرامة مالية، ويُعدّ سابقة في مجال حماية حقوق المؤلف، بعد إدانة أحد الأفراد بتهمة التعدي على صورة شخصية واستغلالها دون موافقة مالكها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأقرت اللجنة المختصة فرض غرامة مالية قدرها 9 آلاف ريال، في خطوة عكست التزام المملكة بتطبيق أنظمة حماية الملكية الفكرية بحزم. القضية بدأت عندما تقدم صاحب الصورة المتضرر بشكوى رسمية، لتباشر الهيئة إجراءاتها بجمع الأدلة وتحليلها وإثبات وقوع الانتهاك. وبعد التحقيق مع المخالف والاستماع إلى دفوعه، أحيل الملف إلى لجنة مختصة أصدرت قرارها النهائي بتجريم الفعل والتأكيد على صريح مخالفته لأنظمة حماية حقوق المؤلف. وأكدت الهيئة أن هذه القضية تحمل رسالة واضحة بأن التطور التكنولوجي، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا يمنح أي مبرر لانتهاك حقوق الآخرين أو التلاعب بأعمالهم الإبداعية. وشددت على أن الأنظمة السعودية مواكبة لهذه المتغيرات وقادرة على حماية حقوق المبدعين والابتكار بفاعلية. ودعت الهيئة الأفراد والمؤسسات إلى احترام حقوق الملكية الفكرية، معتبرة أن صونها هو الركيزة الأساسية لتعزيز بيئة ابتكارية وإبداعية مزدهرة في المملكة، ومؤكدة أن أي تعدٍ سيواجه بإجراءات وعقوبات قانونية رادعة.
