88 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين الجدد هم سعوديون بأكبر 100 شركة مدرجة في تداول

بلغت نسبة الرؤساء التنفيذيين السعوديين المعينين حديثًا 88%، بحسب تقرير جديد أظهر انخفاض متوسط عمر الرؤساء التنفيذيين إلى 47 عامًا في 2024، حيث تولى 65% منهم المنصب للمرة الأولى، مما يعكس ثقة متزايدة في القيادات السعودية الشابة. أصدرت شركة كورن فيري، تقريرها الجديد بعنوان “تعاقب الرؤساء التنفيذيين في السعودية 2025″، والذي يستعرض كيفية تعامل المؤسسات مع القضية الحيوية لتخطيط تعاقب الرؤساء التنفيذيين في المملكة. ويقدم التقرير رؤية معمقة للبيانات المتوفرة علنًا حول حالات تعيين رؤساء تنفيذيين جدد في أكبر 100 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية “تداول”، بحسب القيمة السوقية. ويقدّم التقرير نظرة معمّقة حول كيفية تعامل الشركات مع ملف تعاقب القيادات التنفيذية، باعتباره عنصرًا محوريًا في استمرارية الأعمال واستراتيجيات الحوكمة.

وفيما يركّز التقرير على منهجيات وتحديات تخطيط التعاقب، فإنه يسلّط الضوء أيضًا على ملامح واضحة في السمات والخلفيات القيادية للرؤساء التنفيذيين الجدد في المملكة.أبرز الرؤى من التقرير:

صعود قيادات سعودية شابة

انخفض متوسط عمر الرؤساء التنفيذيين إلى 47 عامًا في 2024، حيث تولى 65% منهم المنصب للمرة الأولى، مما يعكس ثقة متزايدة في القيادات المحلية الشابة. وشكلت التعيينات الداخلية 71% من إجمالي الرؤساء التنفيذيين الجدد في أكبر 100 شركة مدرجة في تداول، مما يدل على التزام قوي بتنمية والاحتفاظ بالمواهب الداخلية. وبينما توفر الترقية الداخلية سرعة واستمرارية في القيادة، يضمن التقييم بالمقارنة مع المواهب الخارجية موضوعية في الاختيار ويبرز الاحتياجات التنموية. الفجوات بين الجنسين ما زالت موجودة، لكن التغيير بات يلوح في الأفق: لم تُعين أي امرأة كرئيسة تنفيذية في أكبر 100 شركة مدرجة في تداول خلال العام الماضي، مع ذلك، تلاحظ كورن فيري زيادة في أعداد النساء السعوديات اللاتي يشغلن مناصب إدارية وتنفيذية رفيعة، مما يعكس خطوات ملموسة نحو قيادة أكثر شمولية.

بناء القيادات لتحقيق رؤية 2030

تُعد التنمية الداخلية أسرع الطرق حاليًا لتعزيز خط القيادة السعودية، في حين تظل التعيينات الخارجية ضرورية لإدخال رؤى وأفكار جديدة. وفي تعليقه على التقرير، قال رائد ساتر شريك أول للعملاء في تعيين الرؤساء التنفيذيين في شركة كورن فيري: “مع تسارع المملكة في تنفيذ رؤية 2030، نشهد تحوّلًا ملحوظًا في ملامح القيادة داخل الشركات، وإعادة تعريف لمفهوم من يقود المؤسسات نحو المستقبل.إن التوجه المتزايد نحو تعيين رؤساء تنفيذيين شباب، محليين، وذوي خبرات جديدة، يعكس نموًا في الثقة بالكفاءات الوطنية، ونضجًا في استراتيجيات إدارة وتطوير المواهب.وستكون مجالس الإدارة والفرق القيادية التي تستوعب هذا التغيير وتخطط له بوعي، في موقع أقوى لتعزيز المرونة المؤسسية وضمان استمرارية النمو على المدى الطويل.”

يشجع التقرير أيضًا المؤسسات على النظر إلى تعاقب الرؤساء التنفيذيين ليس كقرار يُتخذ لمرة واحدة فقط، بل كعنصر متكامل ضمن حوكمة الشركات، وتطوير المواهب، وتخطيط استمرارية الأعمال.