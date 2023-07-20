كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر يونيو الماضي، بلغت 813 شكوى؛ وذلك وفقاً لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات.





ورصد المؤشرُ أنَّ الخطوطَ الجويةَ السعوديةَ جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى بواقع 16 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يونيو وصلت إلى 97%، بينما حلَّ طيران ناس ثانياً بواقع 16 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى ٩٥%.





وجاء ثالثاً طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى 37 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى ٩٣%، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر يونيو عن الرحلات أولاً، ثم التذاكر، ثم خدمات الأمتعة.







ووفق مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر يونيو الماضي، حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر يونيو، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنوياً، وبواقع ٦ شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.





كما حصل مطار أبها الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً بما نسبته ٢% لكل 100 ألف مسافر بواقع ٨ شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار الملك سعود هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته ٣% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.





يشار أن التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.





مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات وفقاً لعدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين خلال شهر يونيو 2023م. pic.twitter.com/ugo1POjBS0 — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) July 20, 2023