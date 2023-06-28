8000 رحلة جوية تتعرض للإلغاء أو التأخير في المطارات الأمريكية بسبب العواصف

تم تأجيل أو إلغاء أكثر من 8000 رحلة جوية عبر الولايات المتحدة منذ يوم الاثنين بعد عواصف قوية اجتاحت أجزاء من البلاد ، وخاصة في الجنوب الشرقي ووادي أوهايو.

أظهرت بيانات من فلايت أوير FlightAware أنه في مساء يوم الاثنين ، تم تأجيل 6196 رحلة داخل الولايات المتحدة أو داخلها أو خارجها وتم إلغاء 1674 رحلة أخرى.

كانت رحلات شركة يونايتد إيرلاينز (UAL) أكثر عرضة للتأخير والإلغاء لتقدم أسوأ أداء من شركات الطيران الأمريكية المحلية. تم إلغاء حوالي 10 ٪ من جدولها ، أو 314 رحلة ، وتأخر 17 ٪ أخرى ، أو 853 رحلة ، اعتبارًا من الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي. لم تكن أحوال رحلات دلتا (DAL) مختلفة كثيرًا ، حيث تم إلغاء 6٪ (216 رحلة) من جدولها وتأخير 24٪ (845 رحلة). كما تعطلت جداول شركتي طيران للركاب. تم إلغاء 30٪ من جدولها (300 رحلة) وتأخر 23٪ (233 رحلة).

Airlines have cancelled more than 2,000 flights due to the severe weather, with airports in New Jersey, New York City, Boston and Atlanta getting hit the hardest. Stephanie Ramos has the story. pic.twitter.com/WnPzztPLFW — ABC News Live (@ABCNewsLive) June 27, 2023

تعرضت شركة إنديفور إير ، وهي شركة طيران مملوكة لشركة دلتا ، لعدد مماثل من حالات التأخير والإلغاء. وتأتي التأخيرات والإلغاءات بعد أن ضربت العواصف الرعدية أجزاء من أركنساس وتينيسي وميسيسيبي ووادي أوهايو مساء الأحد ، وفقًا لمركز التنبؤ بالعواصف التابع لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية. أكثر من 700000 شخص في جميع أنحاء المنطقة بدون كهرباء في غضون ذلك ، واجه أكثر من 50 مليون شخص من أريزونا إلى لويزيانا حرارة “شديدة جدا” يوم الأحد في موجة حرارة كبيرة من المتوقع أن تنتشر وتستمر حتى بداية أسبوع عطلة الرابع من يوليو. يقول الخبراء إنه يمكن للطقس الحار هذا أن يحطم العديد من درجات الحرارة المرتفعة في جميع أنحاء المنطقة.