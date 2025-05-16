800 مليون دولار قيمة صفقة لتطوير ميناء طرطوس مع موانئ دبي

ذكرت وكالة الأنباء السورية أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، في خطوةٍ استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا.

وتورد الوكالة أن الاتفاقية تعد استثمارًا شاملًا في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

كما اتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافةً إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عددٍ من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه رفع العقوبات عن سوريا بهدف منحها “انطلاقة جديدة”.

إعفاء لـ 180 يوما

ونقلت الشرق عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن إدارة ترمب ستقدم لسوريا دفعة اقتصادية أولية من خلال السعي للحصول على إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات التي فرضها الكونغرس في إشارة إلى قانون “قيصر” الذي يعاقب أي شخص يتعامل تجارياً مع الحكومة السورية، على أن يتمثل الهدف الأبعد أمداً في إلغاء القيود بالكامل.

وقال روبيو للصحفيين يوم الخميس “في النهاية، إذا أحرزنا تقدماً كافياً، فإننا نود أن نرى إلغاء القانون”. مضيفاً: “لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. هذا أمر سابق لأوانه. نريد البدء بالإعفاء الأولي، الذي سيسمح للشركاء الأجانب الراغبين في تدفق المساعدات بالبدء في ذلك من دون التعرض لخطر العقوبات”. هذه الصفقة تعتبر الأكبر التي تعقدها الحكومة السورية الجديدة، وتأتي بعد إعلان شركة “CMA CGM” الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن حاويات عبر البحر في العالم، أنها ستتولى تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية بقيمة 230 مليون يورو، بعد توقيعها لعقداً مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

خبرات وتقنيات متقدمة لموانئ دبي العالمية

يذكر أن موانئ دبي العالمية تستخدم بنشاط أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتحسين الكفاءة والشفافية في التجارة والخدمات اللوجستية. ويشمل ذلك أتمتة المستودعات وتوفير نافذة رقمية واحدة لحركة الشحن.

كما تطور حلول خاصة بالصناعات، مثل الحلول المصممة خصيصاً لمختلف القطاعات كالسيارات والتكنولوجيا، والمواد سريعة التلف، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والكيماويات.

تُصنّف موانئ دبي العالمية باستمرار ضمن أكبر مشغلي الموانئ في العالم بناءً على عدد المحطات وحجم الحاويات المناولة. في عام 2024، تم الاعتراف بها كرائدة في عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية، وتتمتع بحضور عالمي كبير، وهي واحدة من أكبر مشغلي الموانئ وأكثرهم نفوذًا في العالم