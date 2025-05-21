80 مليار دولار القيمة السوقية للشاي

تُقدَّر القيمة السوقية العالمية للشاي في عام 2024 ، بما يتراوح بين 17.4 مليار دولار أمريكي و80.9 مليار دولار أمريكي، وذلك بحسب المصدر ومنهجيته المُحدَّدة في حساب حجم السوق ونوعية الشاي سواء “الحقيقي”، أو مُنكِّهات الأعشاب و المنتجات الجاهزة للشرب، فما الجديد مع مصادفة اليوم احتفالا باليوم العالمي للشاي؟

قدّرت وكالة الأبحاث مكسيمايز ماركت ريسيرتش سوق الشاي العالمي بـ 80.94 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وتتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 134.96 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.6% بين عامي 2025 و2032.

يعد الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، وتُشير الأمم المتحدة، أن صناعة الشاي تُوفر “مصدرًا رئيسيًا للدخل وعائدات التصدير لبعض أفقر البلدان، وبفضل متطلباتها العمالية العالية، تُوفر العديد من فرص العمل، لا سيما في المناطق النائية والمحرومة اقتصاديًا”.

ووجدت دراسة لـ ستاتيستا أنه في حين كان الشاي خيارًا شائعًا لدى العديد من المشاركين، فقد ثبت أن القهوة تُستهلك من قِبل نسبة أعلى من البالغين في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع تقريبًا، باستثناء تركيا والمغرب والهند.

مع وجود بعض التباين في الأرقام الدقيقة بين تقارير أبحاث السوق المختلفة، إلا أن الإجماع العام هو أن السوق كبير ومستمر في النمو.

حقائق قد لا تعرفها عن الشاي

كان الشاي في الماضي بمثابة عملة مضغوطة: في الصين القديمة، وخاصةً خلال عهد سلالتي تانغ وسونغ، وفي أجزاء من منغوليا وسيبيريا، استُخدمت قوالب الشاي المضغوطة كعملة.2 كانت قيّمة ومتينة وسهلة النقل، مما جعلها مثالية للتجارة، وخاصةً على طول طريق الحرير.

جميع أنواع الشاي “الحقيقي” تأتي من نبتة واحدة: على الرغم من تنوع أنواع الشاي (الأسود، والأخضر، والأولونغ، والأبيض، وبو-إره)، إلا أنها جميعها تنحدر من نوع نباتي واحد: الكاميليا الصينية.4 وتنبع الاختلافات في النكهة واللون والرائحة من تنوع النبات، وظروف النمو (التربة)، والأهم من ذلك، طرق المعالجة (الأكسدة، والتجفيف، واللف، إلخ). أما شاي الأعشاب فهو منقوع، وليس شايًا “حقيقيًا”.

“كيس الشاي” ابتكر صدفة: ففي عام ١٩٠٨، أرسل تاجر الشاي الأمريكي توماس سوليفان عينات من الشاي إلى الزبائن في أكياس حريرية صغيرة.٥ ظنّ زبائنه أن هذه الأكياس مخصصة للنقع، فوضعوها ببساطة في الماء الساخن.٦ وانتشر هذا الأسلوب، مما أدى إلى تطوير أكياس الشاي الحديثة.

للشاي أسلوب رسمي في ارتشاف الذواقين: لا يرتشف متذوقو الشاي المحترفون الشاي بهدوء. بل يرتشفون الشاي بقوة وقوة لينتشر في جميع أنحاء حنكهم. هذا يُهوي الشاي، مما يسمح بتجربة الروائح والنكهات بشكل كامل، تمامًا مثل تذوق مشروبات أخرى.

لغطاء الشاي غرض عملي، وليس مجرد جمالي: فبينما يُنظر إليه غالبًا على أنه ملحق مطبخ عتيق، فإن وظيفته الأساسية هي الحفاظ على دفء إبريق الشاي لفترة أطول. يمنع العازل الحرارة من التسرب، مما يضمن أن يكون كوبك الثاني (أو الثالث) ساخنًا مثل الأول.

الشاي معطر جو طبيعي (عند جفافه): أوراق الشاي الجافة غير المخمّرة تمتص الروائح.١٣ يمكن لوعاء صغير من أوراق الشاي الجافة في الثلاجة أو الغرفة أن يساعد على تحييد الروائح الكريهة. كما يمكن وضع أوراق الشاي المجففة والمستعملة في الأحذية لامتصاص الرطوبة والروائح.

. “الدفعة الأولى” ذات قيمة عالية: بالنسبة لأنواع الشاي من مناطق مثل دارجيلنغ، يُشير “الدفعة الأولى” إلى أول قطف لأوراق الشاي بعد خمول الشتاء. غالبًا ما تُعتبر هذه الأنواع من الشاي الأكثر رقةً ونضارةً ورائحةً، وترتفع أسعارها نظرًا لقلة توفرها ونكهتها الفريدة.

استُخدم شاي الماتشا في الأصل من قِبل الرهبان البوذيين للتأمل: ورغم شعبيته اليوم، إلا أن للماتشا جذورًا عريقة.١٥ استخدم الرهبان البوذيون الزن في اليابان الشاي الأخضر المجفف (ماتشا) للبقاء مستيقظين ومركزين خلال فترات التأمل الطويلة.١٦ يُوفر إل-ثيانين الموجود في الماتشا يقظةً هادئة، تختلف عن الطاقة المتوترة للقهوة.١٧

هناك فرق بين “الشاي” و”شاي الأعشاب”: فبينما يُستخدم “الشاي” غالبًا بالتبادل بين العامة، فإنه يشير تقنيًا فقط إلى مشروبات الكاميليا الصينية. أي مشروب ساخن آخر مصنوع من الأعشاب أو الفواكه أو التوابل (مثل البابونج أو النعناع أو الكركديه) يُسمى بشكل صحيح “شاي الأعشاب” أو مشروب الأعشاب.

الشاي المعتق-يمكن اكتساب الشاي لنكهات أفضل وخاصةً شاي بو-إر: وعلى عكس معظم أنواع الشاي التي يُفضل استهلاكها طازجة، فإن شاي بو-إر، وهو شاي مخمر في المقام الأول من مقاطعة يونان في الصين، غالبًا ما يتقادم لسنوات، وحتى لعقود. ومثل النبيذ الفاخر، فإنه يطور نكهات أكثر تعقيدًا ونعومة بمرور الوقت، مما يجعل شاي بو-إر القديم ذو قيمة عالية وباهظ الثمن.