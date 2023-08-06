عقدت المحاكم أكثر من 80 ألف جلسة قضائية عن بُعد، عبر خدمة “التقاضي الإلكتروني“، خلال الأيام السبعة الماضية.

وتشمل الخدمة الإلكترونية جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها نظاميًا، والتي يمكن تطبيقها إلكترونيًا؛ على غرار تبادل المذكرات، وتقديم المستندات والمحررات، وعقد جلسة الترافع عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم، واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، عبر منصة رقمية خاصة بوزارة العدل.

وتحافظ الخدمة على الضمانات القضائية كافة، وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار، كما تتيح الخدمة “جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي”؛ والتي تُمكّن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، تتم خلالها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي، والنطق بالأحكام.

ويمكن حضور الجلسات القضائية من خلال تطبيق “ناجز“، بعد التحقق السريع عبر السمات الحيوية، كبصمة الوجه أو بصمة اليد؛ بما يسهم في تلافي تأخُّر حضور الجلسات وإلغائها، بسبب تعذر تسجيل الدخول.