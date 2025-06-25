فريق التحرير by فريق التحرير

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8.68 ملايين سائح دولي استقبلتهم دبي في 5 أشهر، فمن أين أتوا؟

استقبلت دبي 8.68 مليون سائح دولي من يناير إلى مايو 2025، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024

فريق التحرير by فريق التحرير

كيف كان أداء السياحة في دبي بين شهري يناير وحتى مايو 2025 وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية؟

شهدت دبي نموًا ملحوظًا في قطاع السياحة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.

استقبلت دبي 8.68 مليون سائح دولي من يناير إلى مايو 2025، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وكانت أوروبا من أهم الأسواق المصدرة للسياح وفقا للمعطيات التالية.

أوروبا الغربية: تصدرت القائمة بنسبة 22% (1.917 مليون سائح).

روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية: جاءت ثانيًا بنسبة 16% (1.396 مليون سائح).

دول مجلس التعاون الخليجي: حلت رابعًا بنسبة 15% (1.275 مليون سائح).

جنوب آسيا: جاءت ثالثًا بنسبة 14% (1.242 مليون سائح).

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: خامسًا بنسبة 11% (989 ألف سائح).

شمال شرق وجنوب شرق آسيا: بنسبة 9% (771 ألف سائح).

الأمريكيتان: بنسبة 7% (601 ألف سائح).

أفريقيا: بنسبة 4% (346 ألف سائح).

أستراليا: بنسبة 2% (141 ألف سائح).

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...