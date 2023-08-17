مصرف لبنان: 8.6 مليار دولار حجم الأصول السائلة بالعملة الأجنبية

قال مصرف لبنان المركزي الخميس، إن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليار دولار بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام.

ووفقا لحسابات “رويترز” التي استندت إلى أرقام البنك، فقد بلغ صافي الموجودات بالعملات الأجنبية بالبلاد 7.303 مليار دولار.

وقالت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان (المركزي) في بيان اليوم الاثنين 14 آب/أغسطس الجاري إنها قررت تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف السابق رياض سلامة وأربعة من شركائه.

وذكر البيان أن لبنان قرر أيضا رفع السرية المصرفية عن الحسابات المملوكة للأفراد الخمسة، وهم سلامة وشقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته السابقة ماريان الحويك وآنا كوساكوفا التي أنجب رياض منها ابنة.

وشغل سلامة منصب الحاكم من 1993 حتى 31 يوليو/تموز الماضي. وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا، بعد تحقيقات في ما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف خلال فترة عمله.