سامر باطر by سامر باطر

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8 هزات أرضية خفيفة في سوريا خلال 24 ساعة

سامر باطر by سامر باطر

8 هزات أرضية، تراوحت بين 1.7 و4.1 درجات على مقياس ريختر شهدتها سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت صباح اليوم هزة أرضية ضعيفة بقدر 2.8  درجة ضربت شمال شرق الرقة بـ 100 كم، وعلى عمق 6.2 كم.

وأضاف المركز أنه تم أيضاً رصد سبع  هزات أرضية أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوحت بين ضعيفة ومتوسطة، وهي “هزة شمال حماة بـ 11 كم بقدر 2.2  درجة، وهزتان في البحر إحداهما شمال اللاذقية بـ 63 كم بقدر 2.6، والثانية شمال غرب اللاذقية بـ 47 كم بقدر 7ر1  درجة وأربع هزات في تركيا تراوحت بين 2.7  و4.1 درجات”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...