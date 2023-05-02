7800 وظيفة في أي بي إم سيجري توكيلها للذكاء الاصطناعي قريبا

نقلت بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي لشركة أي بي إم IBM ، آرفيند كريشنا ، إن الشركة تتوقع إيقاف التوظيف للوظائف التي يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة فيما يرشح استبدال 7800 موظف يمكن استبدالهم حاليا بالذكاء الاصطناعي.

وقال كريشنا في مقابلة إنه نتيجة لذلك ، سيتم تعليق أو إبطاء التوظيف في وظائف المكاتب الخلفية – مثل الموارد البشرية. وقال كريشنا إن هذه الأدوار التي لا تستدعي التعامل مع الزبائن وجها لوجه تصل إلى ما يقرب من 26000 موظف. “يمكنني بسهولة أن أرى 30٪ من هؤلاء مرشيحين لاستبدالهم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة على مدى خمس سنوات.” وهذا يعني خسارة ما يقرب من 7800 وظيفة. وقال متحدث باسم آي بي إم إن جزءًا من أي تخفيض سيشمل عدم استبدال الوظائف التي تشغر بسبب الاستقالات العادية.

تمثل خطة كريشنا إحدى أكبر استراتيجيات القوى العاملة التي تم الإعلان عنها استجابة لتكنولوجيا المتطورة بسرعة ؛ من المؤكد أنها لن تكون الأخيرة لأن جميع الشركات تقريبًا تتبع خطى شركة أي بي إم وتسريح عشرات إن لم يكن مئات الملايين من العمال في السنوات القادمة. قال كريشنا إن المهام العادية مثل تقديم رسائل التحقق من التوظيف أو نقل الموظفين بين الإدارات من المرجح أن تكون مؤتمتة بالكامل.

وعلى الرغم من أن بعض وظائف الموارد البشرية ، مثل تقييم تكوين القوى العاملة والإنتاجية ، ربما لن يتم استبدالها على مدار العقد المقبل ، إلا أنها مسألة وقت فقط قبل أن يتم أيضًا استبدال هذه الأدوار بالذكاء الاصطناعي.

توظف شركة أي بي إم حاليًا حوالي 260000 موظف وتستمر في التوظيف لتطوير البرمجيات والأدوار التي تواجه العملاء. قال كريشنا إن العثور على المواهب أسهل اليوم مما كان عليه قبل عام. أعلنت الشركة عن خفض الوظائف في وقت سابق من هذا العام ، والذي قد يصل إلى حوالي 5000 عامل بمجرد الانتهاء. ومع ذلك ، قال كريشنا إن شركة آي بي إم أضافت إلى قوتها العاملة بشكل عام ، مما أدى إلى توظيف حوالي 7000 شخص في الربع الأول.

تفوقت شركة آي بي إم التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في أرمونك، على تقديرات الأرباح في آخر ربع لها بسبب إدارة النفقات ، بما في ذلك تخفيض الوظائف المعلن عنها في وقت سابق. في الماضي .

(تقديرات بتولي الذكاء الاصطناعي ربع الوظائف في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بحسب غوبدمان ساكس)